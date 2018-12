Kubovčík je dnes hviezdou, na štúdium herectva ho prijať nechceli: Problémy kvôli jeho hendikepu!

Pasoval sa s hendikepom! Herec Michal Kubovčík (38), ktorý dnes patrí medzi stabilné tváre markizáckeho seriálu Horná Dolná, sa v minulosti predral k vytúženému chlebíčku len s odretými ušami.

Štúdium herectva si totiž okrem talentu vyžaduje aj bezchybný rečový prejav, s čím mal manžel herečky Zuzany Šebovej (36) ťažkosti. Kubovčíkovi pre ráčkovanie v škole opakovane dokonca zabuchli dvere pred nosom a dočasne sa musel vybrať inou cestou. Ako si s nepríjemnou situáciou poradil?

Kubovčík pred nástupom na Vysokú školu múzických umení študoval na pedagogickej fakulte. „Moje dvojročné pôsobenie na tejto fakulte bolo akýmsi východiskom z núdze, kým ma nakoniec nezobrali na štúdium herectva,“ povedal pre TASR. Na ceste za svojou kariérou tak mal krátky románik s povolaním učiteľa. Za všetkým bolo umelcovo ráčkovanie, a teda chybné vyslovovanie spoluhlásky r.

„V čase, keď som sa hlásil na herectvo, som mal od logopéda potvrdené, že na jeho odstránení pracujem, vidieť reálny progres s tým, že za priaznivých podmienok by som to mal do začiatku štúdia zvládnuť a neráčkovať,“ prezradil Kubovčík. „Teda že môj hendikep bol odstrániteľný a bol úplne iný, než keby som mal jednu nohu kratšiu. Mnohí herci sa tam dostali na druhý či tretí raz - a to ani neráčkovali,“ ozrejmil.