Martin Fehérváry je unikát: Hrá už na tretích MS v tomto roku!

Lídrom hokejistov Slovenska na prebiehajúcich majstrovstvách sveta do 20 rokov v Kanade je talentovaný obranca Martin Fehérváry. Pre rodáka z Bratislavy je to už tretie svetové podujatie v tomto kalendárnom roku. V januári sa predstavil na rovnakom podujatí MS do 20 rokov taktiež v Kanade, v máji si premiérovo obliekol národný dres na seniorskom šampionáte a teraz opäť štartuje na juniorskom vrcholnom turnaji!

Keďže juniorský svetový šampionát sa každoročne koná na prelome decembra a januára, slovenský obranca Martin Fehérváry si tak na konto v tomto kalendárnom roku pripísal na svoje konto už tretí štart na vrcholnom podujatí, čím je v našom tíme doslova raritou. „Priznám sa, vôbec som si to ani neuvedomil, že za jeden rok hrám na tretích majstrovstvách sveta," prezradil pre Nový Čas s úsmevom Martin, ktorého v lete draftoval v 2. kole tohtoročný víťaz NHL Washington Capitals, ale túto sezónu ešte absolvuje vo švédskej seniorskej lige v drese HV 71. Slovenskí mladíci s druhou prehrou v rade: Proti Švédsku rozhodla efektivita Fehérváry je na aktuálnom šampionáte v Kanade kapitánom nášho výberu, ale Slováci sú zatiaľ po dvoch dueloch bez zisku bodu, keď najskôr po bojovnom výkone podľahli tesne výberu USA 1:2 a včera aj favorizovanému Švédsku 2:5. Najbližšie sa zverenci trénera Ernesta Bokroša predstavia v nedeľu ráno o 0.30 hod. proti Fínsku. „Naším cieľom je postup do štvrťfinále, ale bol by som rád, keby sme dosiahli viac ako len postup medzi najlepšiu osmičku. Je to posledná šanca nás chalanov z ročníka 1999 presadiť sa na šampionáte," zaželal si ešte pred turna- jom slovenský obranca.