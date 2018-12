Fanúšikovia zahltili Daru otázkami o Rytmusovom dieťati: Speváčka sa neudržala, rozzúrená reakcia!

Okolo tradičnej trojice Rolins - Rytmus - Alagič je opäť rušno. Postarala sa o to Dara, na ktorú sa upierali zraky, ako zareaguje na správu roka, že Rytmus bude otcom.

Blondínka je totiž známa vešaním fotiek a komentárov na instagram, v ktorých neraz komentovala dianie okolo svojho bývalého frajera. Novinku zo Štedrého dňa však ignorovala a namiesto slov smerom k ex sa chválila len dcérou Lolou a citátmi. „Čo je tvoje, si ťa nájde,“ napísala Rolins, ktorú si téma Jasmininho tehotenstva aj tak našla.

„Dara, karma je zdarma. Mala si to vedieť skôr, že Rytmus bude chcieť mať dieťa. Už je neskoro teraz plakať,“ začal vyrývať neprajník v reakcii na muzikantkin status. A pre ňu to bola voda na mlyn, ktorá spustila hotové cunami! „A je to tu zas! Prečo máte vy ľudia nekončiacu potrebu dávať každú moju myšlienku, fotku, pohľad, reakciu do súvislosti s ním? To vám skutočne nenapadlo, že jeden z dôvodov nášho rozchodu bol práve fakt, že s ním dieťa nechcem?“ rozohnila sa Dara, ktorá tak zároveň prezradila skutočný dôvod kopačiek.

Jedna z diskutujúcich však poukázala na fakt, že v rozhovoroch speváčka počas vzťahu tvrdila, že sa spoločnému potomstvu nebráni. ,,Nemáš pocit, že sa aj ty vŕtaš vo veciach, do ktorých ti nič nie je? Nerozumieš im, netýkajú sa ťa, nevidíš do nich. Existuje limit, rešpekt, slušnosť. Už stačí, vykašli sa na rady, kámo,“ zúrila blondínka.

