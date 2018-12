Kaliňák ako poslanec v parlamente končí: Kto ho nahradí?

Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) doručí svoje vzdanie sa mandátu do parlamentu až v pondelok 31. decembra.

Zároveň podľa informácií TASR ho po tomto kroku v poslaneckej lavici nahradí Peter Náhlik (Smer-SD), ktorý musel zo zákonodarného zboru odísť, keď sa v septembri do parlamentu vrátil bývalý vedúci Úradu vlády SR Igor Federič (Smer-SD).

Kaliňák v TV Pravda oznámil, že sa do konca roka 2018 vzdá mandátu poslanca v Národnej rade (NR) SR. "Zistil som, že dlh, ktorý voči rodine mám, je oveľa väčší, ako som si myslel, a mal by som ho splácať. Odchádzam z parlamentu, do konca roka chcem odovzdať list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS) o tom, že sa vzdávam mandátu," avizoval.

Podľa Kaliňáka je človek bez mandátu slobodnejší, môže oveľa viac hovoriť a viac sa brániť. "Chcem brániť dobré meno Smeru-SD aj jednotlivých predstaviteľov. Obnovím si aj advokátsku licenciu," povedal s tým, že v strane Smer-SD ako jej spoluzakladateľ ostáva, keďže kabáty nemení. Či bude kandidovať vo voľbách v roku 2020, zatiaľ jasné nie je. "Ako konkrétnu rieku prejdem, poviem vtedy, keď pred ňou budem stáť. Pred touto riekou momentálne nestojíme, je to relatívne ďaleko a neviem sa k tomu ani v tejto chvíli vyjadriť," dodal Kaliňák.