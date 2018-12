Slovenskí hokejisti sa zhodli: Absolútne sme nezachytili začiatok stretnutia

Druhý zápas slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na MS priniesol druhú prehru. Zverenci trénera Ernesta Bokroša podľahli Švédsku 2:5.

Slováci podali proti Švédom dobrý výkon, no na body to ani tentoraz nestačilo. Naši reprezentanti zo šiestich presilových hier využili iba jednu, zatiaľ čo súper strelil v početných výhodách až dva góly. Z toho dôvodu videl hlavný tréner Bokroš príčinu prehry najmä v efektivite.

hlasy po zápase /zdroj: SZĽH/:

Ernest Bokroš, tréner SR: "Tento výkon na takého kvalitného súpera stačiť nemohol. Keď sa pozrieme len na presilové hry, tak my sme ich mali šesť, využili sme jednu, naopak súper mal tri presilovky, v ktorých nám dal dva góly. Mohli sme teda vidieť rozdiel v efektivite a v rozdielových hráčov na súperovej strane a na našej strane."

Patrik Hrehorčák, útočník SR: "Začali sme veľmi zle, urobili sme veľa chýb, stratili sme veľa pukov na modrej čiare a Švédi sú taký kvalitný tím, že to dokázali využiť. To asi rozhodlo v prvej tretine. V druhej sme sa viac hrnuli do útoku, čo ukazuje aj pomer striel. V tretej časti nám už asi došli sily. Musíme sa z tohto stretnutia poučiť. Strácali sme ľahké puky, to nás asi stálo celý zápas. Proti Fínom musíme hrať ako s USA, no nie 40 minút, ale celých 60."

Adam Liška, útočník a strelec prvého gólu SR: "Absolútne sme nezachytili začiatok stretnutia. V prvej tretine nás Švédi prečísľovali, chytili 'momentum'. Najväčší problém bol, že sme prepadávali, chýbal nám tretí útočník vzadu, vždy sme boli pod pukom a Švédi na nás niekoľkokrát išli 2 na 1 či 3 na 2. V presilovkách nám chýbalo lepšie zakončenie, efektivita, presilovky sú na to, aby sa na takomto fóre využívali. Verím, že ak sa strelecky presadia aj ďalšie päťky, celý tím sa chytí a bude to v ofenzíve lepšie."

tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6

2. Fínsko 2 1 0 0 1 6:2 3

3. USA 1 1 0 0 0 2:1 3

4. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 3:7 0



5. Kazachstan 1 0 0 0 1 0:5 0