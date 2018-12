Hrozivý pohľad na extrémne chudé dvojičky: Sen o modelingovej kariére z nich spravil živé mŕtvoly

Lekári sa obávajú o ich život! Dievčatá túžili po úspešnej modelingovej kariére a boli ochotné spraviť pre ňu úplne všetko.

Dvojičky Dáša a Máša Ledeneva z Ruska si vždy udržiavali štíhlu postavu, no situácia sa im vymkla spod kontroly. Štrnásťročné dievčatá bojujú s anorexiou po tom, ako im v modelingovej škole v Moskve povedali, aby ešte schudli.

Dáša po príchode do nemocnice vážila len 36 kilogramov a Máša mala 40 kíl. Obe vyzerali ako živé mŕtvoly. Dvojičky upadli na tri dni do kómy, no po prebudení ich prepustili spať domov. Na ich príbeh upozornila 29-ročná Maria Kokhno, ktorá bojuje za obete porúch príjmu potravy. Vyzvala ruských lekárov, aby im zachránili život. Vďaka tomu ich prijali v inej nemocnici, kde sa im dostáva omnoho lepšia starostlivosť.

"Nikto nemal záujem pomôcť dievčatám, ich matka chodila sem a tam, kliniky ich odmietali. Máša sa ešte dokázala postaviť, no Dáša len leží a nedokáže ani zdvihnúť hlavu," povedal Maria. Aj ona na vlastnej koži vyskúšala, aký je boj s anorexiou náročný a že každá pomoc je dôležitá.

Do hrozného stavu sa dostali kvôli modelingovej agentúre. Dievčatá mali schudnúť "tak, aby boli ich lícne kosti viditeľné", to im malo priniesť viac pracovných ponúk, cituje Mariu portálu Daily Mail. Dvojičky preto začali držať diétu, najskôr jedli len dusené jedlá, no postupne veľkosti a aj počet porcií za deň znižovali. Takéto stravovanie ich dostalo až do kritického stavu. Ich rozrušená matka Natalia prestala pracovať, aby sa mohla o dcéry starať. Celá rodina dúfa, že dvojičky porazia svojich démonov a budú opäť žiť ako bežné tínedžerky.