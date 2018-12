Béla Bugár to natrel koaličným partnerom: Toto je najväčší problém

Vláde sa veľmi nedarilo obnovovať dôveru ľudí v bezpečnosť a štát. Naznačuje to predseda vládnej strany Most-Híd Béla Bugár, podľa ktorého na tom majú zásluhu aj koaliční partneri strašiaci verejnosť napríklad v otázke migrácie.

„Áno, dá sa to takto povedať,“ odpovedal na otázku TASR, či svoje vyjadrenia myslí tak, že sa vláde nedarí obnovovať dôveru ľudí v bezpečnosť a štát.

Dodal, že dochádza k strašeniu ľudí. „Žiaľ aj koaličnými partnermi. Napríklad aj v súvislosti s Globálnym paktom OSN o migrácii. My nestrašíme, my sme sa snažili, aby sme do Marrákeša išli svoje výhrady povedať a nie si zatvárali oči pred problémom. Veď čo je to za zodpovednú politiku zakrývať si oči pred problémom?“ uviedol Bugár.

Dodáva, že koalícia je veľmi rozdielna aj čo sa týka hodnôt i mentálneho nastavenia. „A Smer a SNS využívajú v prospech svojej politiky aj náladu ľudí, a to je najväčší problém. My politici máme zodpovednosť, cez naše odkazy formujeme verejnú mienku. A niektoré strany vidia, že niektorá časť ľudí má ešte nejaké spomienky na Rusko, tak hovoria o tom, že musíme byť medzi EÚ a Ruskom, ale to sa nedá. Vidíme, čo sa deje na Ukrajine. Politici musia ľuďom vysvetľovať veci a nie ich strašiť, resp. zneužívať ich strach, prípadne neznalosť,“ upozornil Bugár.

Ľuďom podľa neho treba vysvetľovať aj migráciu. „Ak vidíme, že sa ľudia boja migrácie, tak im musíme vysvetliť, že sa nemusia báť, že máme svoje pravidlá aj v tejto otázke, že môžeme odmietnuť napríklad ekonomických migrantov. A to je chyba politikov, že nevysvetľujú a neubezpečujú ľudí, že sa nemusia báť,“ zdôraznil predseda Mosta-Híd.

Napriek rozdielnosti koaličných partnerov považuje Bugár toto zoskupenie za dobré. Na pád vlády pre rozdielne názory nevidí dôvod. „V každej vládnej koalícii sú spory. V tejto koalícii sme ale dosiahli viac ako v tých minulých, asi nás počúvajú. Neviem prečo by mal prísť pád vlády, len preto, že máme na niektoré veci rozdielne názory,“ doplnil.

Väčšina ľudí očakávala podľa Bugára pád vlády aj po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „My, čo sa na to pozeráme zodpovednejšie, sme žiadali vyšetrovanie a výsledky. Už vidíme prvé výsledky a pokračuje sa. Vyzerá to tak, že sú blízko k objednávateľovi a to je pre mňa najdôležitejšie. A je tiež podstatné, že došlo k zmene vlády. Rétorika premiéra Pellegriniho je iná aj voči koaličným partnerom a opozícii. Nie je taký útočný, hoci vie tvrdo naformulovať svoje postoje,“ povedal Bugár. Ocenil posuny vo vyšetrovaní nielen dvojnásobnej úkladnej vraždy, ale aj v iných prípadoch. Umožnila ich podľa Bugára výmena na poste ministra vnútra a šéfa policajného zboru. Roberta Kaliňáka vystriedala v ministerskom kresle Denisa Saková a Tibora Gašpara na čele polície Milan Lučanský.

Bugár vyzdvihol, že Mostu-Híd sa spolu s tlakom verejnosti podarilo vyrokovať zmenu na dvoch najdôležitejších postoch vo vláde – premiér a minister vnútra. „Pomohol nám tlak verejnosti. Snažili sme sa aj na začiatku volebného obdobia, ale vtedy ten tlak ulice taký nebol a nevyšlo nám to. Pri tejto situácii sa nám podarilo dosiahnuť, aby odišli aj Trošková a Jasaň, čo nám dodnes vyčítajú. Ale ja tvrdím, že ak vznikne podozrenie na takýchto postoch, nemôže sa takto fungovať,“ uzavrel.