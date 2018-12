Mladíka, ktorý vypadol z výletnej lode, stále nenašli: Vážne rozhodnutie pobrežnej stráže

Americká pobrežná stráž prerušila pátranie po 20-ročnom členovi posádky výletnej lode Arronovi Houghovi, ktorý v utorok spadol do Atlantického oceánu. Informovala o tom agentúra DPA.

Na palube výletnej lode s názvom Harmony of the Seas si prvýkrát Houghovho zmiznutie všimli v utorok popoludní, takmer desať hodín po tom, ako pravdepodobne spadol do vody.

Hovorca pobrežnej stráže uviedol, že Hough spadol z lode asi 430 kilometrov severozápadne od Portorika. V tom čase loď smerovala z floridského prístavu Fort Lauderdale k ostrovu Svätý Martin, do jeho holandskej časti Sint Maarten - k prvej zástavke na svojej sedemdňovej plavbe po Karibiku.

Pobrežná stráž prehľadala v priebehu zhruba 83 hodín oblasť s rozlohou 9601 štvorcových kilometrov, približuje agentúra Reuters. Pátranie prerušili vo štvrtok popoludní.

Hough bol členom lodného divadelného ansámblu na plavidle americkej spoločnosti Royal Caribbean International, ktoré je schopné prepraviť až 6600 pasažierov.