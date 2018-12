Bývalý Trumpov právnik o tajnom stretnutí s Rusmi v Prahe: Cohen všetko popiera

Niekdajší osobný právnik dnešného amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen poprel vo štvrtok správu, že sa počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016 stretol v Prahe s ruskými predstaviteľmi.

"Počul som, že Praha je v lete krásna," napísal Cohen na Twitteri s tým, že on to však nevie, keďže tam nikdy nebol. "Mueller vie všetko!" dodal, odkazujúc na osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý vyšetruje zasahovanie Ruska do prezidentskej volebnej kampane v roku 2016. Napísala to v noci na piatok agentúra AFP.

Cohenova reakcia prišla niekoľko hodín po správe americkej tlačovej agentúry McClatchyDC. Tá informovala, že telefónne záznamy dokazujú, že sa Cohen v lete 2016 nachádzal neďaleko Prahy. Podľa agentúry, ktorá sa odvolala na "štyri zdroje oboznámené s touto záležitosťou", to teda podporuje tvrdenia o jeho tajnom stretnutí s ruskými predstaviteľmi v ČR.

Cohen, ktorého odsúdili na začiatku decembra na tri roky väzenia po tom, ako sa priznal k daňovým únikom a ďalším trestným činom, návštevu Prahy už predtým popieral.

Cohen niekoľko mesiacov spolupracoval s kanceláriou osobitného vyšetrovateľa, ale podrobnosti o jeho spolupráci v súvislosti s Muellerovým vyšetrovaním neboli zverejnené, dodáva AFP.