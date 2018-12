Cibulková ide do novej sezóny s odhodlaním: Vytýčila si vysoké ciele

Slovenskú tenistku Dominiku Cibulkovú čaká v najbližších dňoch presun do Austrálie.

U protinožcov budúci týždeň začína nova tenisová sezóna a aktuálna ženská slovenská jednotka by rada odštartovala najbližší súťažný ročník dobrými výsledkami.

Jedným z jej doterajších vrcholov kariéry bola finálová účasť na Australian Open v roku 2014. V súboji o Daphne Akhurst Memorial Cup nestačila na Číňanku Na Li (6:7 /3/, 0:6). V nasledujúcom ročníku nadviazala na dobré výsledky spred roka a dostala sa až do štvrťfinále, kde ju zastavila pri svojej ceste za titulom Američanka Serena Williamsová (2:6, 2:6).

V uplynulých troch edíciách sa na úvodnom grandslame sezóny dostala najďalej v roku 2017, kedy sa prebojovala do tretieho kola.Počas predsezónnej prípravy došlo k zmenám, ktoré majú rodáčke z Bratislavy pomôcť k vytúženým cieľom.uviedla 29-ročná Cibulková.

Počas sezóny chce podávať stabilné výkony potrebné pre postup v rebríčku. "Samozrejme konštantnosť výkonov je dôležitá. Nechcem dopredu hovoriť o tom, akú mám formu. Uvidíme, či dokážem podať v zápasoch také dobré výkony ako na tréningoch. Ja sa na to veľmi teším a je to pre mňa veľká výzva. V prvom polroku neobhajujem mnoho bodov. Je to pre mňa svetlý bod, tam by som chcela niečo 'ustreliť'", skonštatovala niekdajšia svetová štvorka.

Slovenka zároveň verí, že v nasledujúcej sezóne ju nebudú trápiť zdravotné problémy, ktoré jej plány v končiacom sa roku prekazili plány.dodala na záver Cibulková.