Škandálmi opradený Kaliňák odchádza po 16 rokoch z aktívnej politiky: Čím sa chce živiť?

Rok 2018 sa ako prelomový zapíše nielen do histórie Slovenska, ale aj do politickej kariéry Roberta Kaliňáka (47). Trojnásobný minister vnútra, opradený mnohými škandálmi, musel vo svojej funkcii skončiť po vražde Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) v marci tohto roka.

Niekoľko mesiacov si stihol posedieť v poslaneckej lavici po boku svojho šéfa Roberta Fica (54), no to ho podľa vlastných slov príliš nenapĺňalo. Od nového roka tak Smer stratí v Národnej rade výrazného zástupcu, keďže Kaliňák sa rozhodol odísť do úzadia. Čo ho presvedčilo na radikálny krok? Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Po turbulentných marcových udalostiach, ktoré znamenali koniec vlády pod vedením Fica, Kaliňák uvažoval medzi koncom na ministerskej stoličke, ale aj úplným koncom v parlamente. Napokon si vybral miesto v poslaneckých laviciach. To ho však príliš nebavilo.

„Posledný polrok som mal viac času venovať sa rodine. Zistil som, že dlh, ktorý voči nim mám, je oveľa väčší, ako som si myslel. V najbližšom období je pre mňa dôležité, aby som dlh mohol splácať. V tejto chvíli odchádzam z parlamentu, do konca roka chcem odovzdať list predsedovi Národnej rady, že sa vzdávam mandátu,“ povedal Kaliňák pre portál pravda.sk.

Človek bez mandátu v Národnej rade je podľa neho slobodnejší, môže viac hovoriť a oveľa viac sa brániť. Tvrdí, že obhajovať bude aj „dobré meno Smeru a jeho predstaviteľov“.

„Určite si napríklad obnovím svoju advokátsku licenciu, aby som sa týmto veciam mohol venovať aj z právneho pohľadu. Smer som zakladal, trochu sa cítim, keď nie otec, tak spoluzakladateľ popri predsedovi. Nemôžem ho ani opustiť. Nemením strany, nemením kabáty,“ dodal jasne. Kaliňák vysvetľuje, že často dostáva otázky, či bude kandidovať v ďalších parlamentných voľbách.

„Ako konkrétnu rieku prejdem, poviem vtedy, keď pred ňou budem stáť. Je to relatívne ďaleko a neviem sa k tomu v tejto chvíli vyjadriť,“ povedal exminister. Výziev na prácu vraj mal dosť a išlo o poradenské veci okolo bezpečnosti. Viacerí poslanci za Smer zostali po oznámení Kaliňáka o svojom konci prekvapení.

Šéf strany Robert Fico na otázky nereagoval. Martin Glváč vysvetľuje, že Kaliňáka mohli na takýto radikálny krok dohnať Vianoce. „Dlhšie to avizoval, a tak sa mu to cez sviatky hodilo oznámiť. Berieme to na vedomie,“ sucho konštatoval Glváč. Opozícia tvrdí, že ide o neskorý krok. „Vzdanie sa mandátu je minimálnym gestom slušnosti voči občanom Slovenska,“ povedala Veronika Remišová z OĽaNO.

Pre Smer to bude strata

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

Ak ostane v Smere a bude sa angažovať v straníckych aktivitách, tak jeho odchod nebude znamenať koniec v politike. Zostane jednou z najsilnejších postáv. Prieskumy potvrdzujú, že pokiaľ ide o názorovú rovinu, tak vedeniu Smeru sa podarilo ľudí presvedčiť o konšpiračných bludoch.

Celý ten naratív voličov oslovuje, takže odchod Kaliňáka by Smeru nepomohol. Nemyslím si, že predstava, že teraz skončí človek, ktorý je problematický a voliči by to ocenili a získalo by to pre Smer podporu, je správna. Jadro Smeru je schopné podporovať aj terajšie vedenie napriek kompromitujúcim faktom.

Úspechy

Trikrát minister

Kaliňák sa stal ministrom vnútra ešte v roku 2006 a odvtedy vládol len s malou prestávkou počas kabinetu Ivety Radičovej. Fico ho považoval za blízkeho človeka a označoval ho za najúspešnejšieho ministra vnútra v histórii.

Obľúbený u voličov Smeru

Kaliňák bol v posledných voľbách napriek svojim škandálom stále obľúbený u voličov Smeru. Dostal druhý najvyšší počet krúžkov na kandidátke a bol tak najpopulárnejším politikom strany po Ficovi.

Ktoré kauzy sa s ním spájajú

2006 - Hedviga Malinová Otvoriť galériu Hedviga Malinová Zdroj: anc

Študentku Hedvigu Malinovú mali v roku 2006 napadnúť v nitrianskom parku dvaja muži za to, že telefonovala po maďarsky. Polícia o dva týždne zastavila vyšetrovanie a Kaliňák vyhlásil, že Hedviga si celý prípad vymyslela. Len nedávno sa kauza skončila vyhlásením maďarských orgánov, ktoré prevzali vyšetrovanie obvinenia Malinovej z krivej výpovede. Uviedli, že sa nedá konštatovať, že Hedvigu nenapadli.

2012 - Kauza Bašternák Otvoriť galériu Kauza Bašternák Zdroj: anc

Podnikateľ Ladislav Bašternák si kúpil 7 bytov za 12 mil. €. Ich hodnota bola len 1,5 mil. eur. Bašternák od štátu získal vratku 2 milióny eur a priznal vinu. Ukázalo sa, že Kaliňák s ním obchodoval.

2010 - Výbušnina v Írsku

Po cvičení psov policajných pyrotechnikov na letisku v Poprade umiestnili do batožiny cestujúcich vzorky trhaviny RXD. Jedna odletela s naším občanom do Írska a ten skončil v rukách polície.

2013 - Streľba na študentov Otvoriť galériu Streľba na študentov Zdroj: tasr

Polícia strieľala na diaľnici D2 na študentov. Hliadka chcela skontrolovať posádku počas pátrania po vrahovi, ktorému auto v minulosti patrilo. Kaliňákov rezort si priznal pochybenia a odškodnil aj študentov.

2018 - Vražda mladého páru

Bodkou za kariérou Kaliňáka sa stala vražda Jána Kuciaka. Motívom bola jeho novinárska práca, v ktorej sa venoval prepojeniam politikov s korupciou.

2018 - Únos Vietnamca Otvoriť galériu Únos Vietnamca Zdroj: anc

V lete roku 2017 z Nemecka uniesli občana Vietnamu Trinha Xuana Thanha. Tamojšia polícia zistila, že ho prevážali cez Česko aj Slovensko, ktoré poskytlo únoscom vládny špeciál. Kaliňák tvrdil, že sme boli oklamaní, no vypovedali viacerí policajti, že videli nakladanie Thanha do lietadla. Prípad sa ešte rieši, čiastočne ho uzavreli s tým, že Kaliňák na to nedával pokyn.