Nemecká armáda má veľký nedostatok personálu: Budú v nej slúžiť Slováci?

Nemecká armáda má vážny problém. Napriek navyšovaniu rozpočtu a veľkej náborovej kampani stále čelí nedostatku personálu. Jej najvyšší veliteľ chce hľadať odborníkov v iných štátoch EÚ.

Nemci pred 7 rokmi zrušili povinnú vojenskú službu. Armáda dlhé roky čelila škrtom a trpela nedostatkom vojakov i techniky. Podľa najnovšej hodnotiacej správy je iba tretina tankov a lietadiel pripravená na boj a 21 000 dôstojníckych pozícií ostáva neobsadených. V poslednom čase sa Nemci snažia tento stav zvrátiť. Za dva roky stúpol počet príslušníkov ozbrojených síl o 6 500. V súčasnosti ich je 182 000. Do roku 2025 bundeswehr plánuje mať 203 000 vojakov.

Náčelník štábu Eberhard Zorn sa teraz vyjadril, že jednou z možností je aj zamestnávanie občanov iných členských krajín EÚ. „Ozbrojené sily sa musia pozerať všetkými smermi v čase nedostatku kvalifikovaného personálu,“ povedal generál Zorn. Nemci by takto chceli získať najmä lekárov a IT odborníkov, ktorí by mohli byť aj civilnými zamestnancami armády.

Na službu v cudzej armáde by totiž občania väčšiny krajín potrebovali výnimku. Napríklad pre Slovákov môže povolenie slúžiť v inej armáde udeliť iba prezident. Pre zaujímavosť - plat vojaka nemeckej armády je okolo 2 000 eur, dôstojník v hodnosti kapitána dostáva 4 000 eur mesačne.