Zhrozený majiteľ odtrhnutej reštaurácie na Dunaji: Knajpa sa mi potápala pod nohami

Mal šťastie v nešťastí. Dabingovému hercovi Alfrédovi Aczelovi (51) sa jeho vysnívaná plávajúca reštaurácia Knajpa doslova utrhla pod nohami.

Vo chvíli, keď sa na ňu pokúšal vkročiť, si všimol, ako sa na pontón valí voda a uskočil tesne predtým, ako sa reštaurácia s veľkým hlukom odtrhla. Aczel pre Nový Čas prezradil, čo si myslí o príčine hrôzostrašného odtrhnutia silným dunajským prúdom.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Obľúbená reštaurácia na pontóne pri obchodnom centre Eurovea sa náhle odtrhla 25. decembra dopoludnia. Bola o ňu pripevnená aj luxusná jachta, ktorú sa však podarilo včas ukotviť.

Následne sa odtrhnutý pontón zrazil s kotviacim rumunským remorkérom plným železa, po čom sa zlomil na dve časti. Rumunské plavidlo sa po náraze dalo do pohybu, čím mohlo ohroziť piliere nultého obchvatu vo výstavbe. Našťastie, rumunské plavidlo stabilizovali záchranné zložky. Plávajúce časti reštaurácie Knajpa sa dostali až na úroveň Jaroveckého jazera. Tam jeden kus nabehol na plytčinu a ostatné časti záchranári ukotvili.

Zhrozený majiteľ Knajpy Alfréd Aczel v stredu pre Nový Čas povedal: „Keď som vstúpil na pontón, zbadal som, že sa začal potápať. V poslednej chvíli som z neho stihol vyskočiť," povedal zdrvený herec. O príčinách odtrhnutia reštaurácie až do ukončenia vyšetrovania nechcel hovoriť, poprel však akékoľvek porušenie predpisov.

„Chcem vyvrátiť všetky dezinformácie o nesprávnom ukotvení a zlej konštrukcii. Stáli sme tam dva roky, prežili sme povodne aj naplavené drevá. Musela to byť nešťastná zhoda náhod," vysvetlil Aczel a dodal: „Stojím si za tým, že som mal všetko v dostatočnom poriadku." Dôvodom odtrhnutia pontónu podľa neho mohol byť silný náraz.

„Predpokladám, že to bolo zapríčinené ťažkým predmetom, ktorý poškodil plavákový systém. Pontón sa začal napĺňať vodou a konštrukcia sa odtrhla," doplnil. Odplavenú Knajpu ukotvili hasiči po ôsmich kilometroch dramatickej plavby na úrovni Jaroveckého ramena. „Musí sa to administratívne uzavrieť, potom budeme riešiť odstránenie a uvidíme, čo ďalej,“ uzavrel majiteľ Knajpy, ktorý tvrdí, že reštauráciu mal štandardne poistenú.

Herec Ady Hajdu: Takéto veci sa nedajú ovplyvniť...

Podobnú skúsenosť má aj známy herec Ady Hajdu s ukotveným plavidlom LOĎ na opačnej strane Dunaja. „Pred piatimi rokmi sa mi do konštrukcie lode zasekol asi 30-metrový peň a hrozilo jej potopenie, museli zasahovať hasiči,“ spomína na nešťastnú udalosť. „Myslím, že takéto veci sa nedajú ovplyvniť, aj keď sa o to staráte, je to proste príroda a tá je nevyspytateľná. Alfréda Aczela poznám osobne a je mi ľúto, čo sa mu stalo,“ dodal na záver.

Je potrebné špeciálne poistenie

Marek Benedik, advokát

Podľa zákona o vnútrozemskej plavbe sa vyžaduje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla. Pontón sa považuje za plávajúce zariadenie, plavidlo. Plavidlo, ktoré je zapísané do evidencie plavidiel, možno prevádzkovať len s uzavretým poistením zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou plavidla. Toto poistenie sa vzťahuje na poistenie posádky, cestujúcich, tovaru a škôd spôsobených tretím osobám.