Konžská demokratická republika dala Európskej únii 48 hodín: Toto musí urobiť

Konžská demokratická republika (KDR) požiadala vo štvrtok Európsku úniu, aby stiahla svojho veľvyslanca naspäť do Bruselu.

Má to byť odveta za sankcie uvalené Úniou na 14 predstaviteľov krajiny za porušovanie ľudských práv. Sankcie sa týkajú aj Emmanuela Ramazaniho Shadaryho, kandidáta vládnej strany v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať v nedeľu. Shadaryho podporuje aj odchádzajúci prezident KDR Josef Kabila. "Vláda Konžskej demokratickej republiky vyzýva Európsku radu, aby bezpodmienečne prikročila k stiahnutiu šéfa svojej diplomatickej misie do 48 hodín," oznámil minister zahraničných vecí KDR Leonard She Okitundu, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Rada EÚ pre zahraničné veci 10. decembra rozhodla o predĺžení sankcií voči dezignovanému nástupcovi prezidenta Kabilu a ďalším 13 osobám za porušovanie ľudských práv. Ministri zahraničných vecí EÚ prijali príslušné rozhodnutie na zasadnutí v Bruseli len niekoľko týždňov pred voľbami v tejto africkej krajine. Po dvoch rokoch odkladov sa občania KDR 30. decembra dostavia k volebným urnám v rámci prezidentských, parlamentných a komunálnych volieb.

Kabila vládne tejto africkej krajine, bohatej na nerastné suroviny, nepretržite od roku 2001. Jeho funkčné obdobie sa skončilo už takmer pred dvoma rokmi, pri moci však zostal vďaka zmene ústavy. Sankcie EÚ majú podobu zákazu vycestovania do členských krajín Únie a zmrazenia majetku. Sankcie voči Shadarymu boli predĺžené preto, že ako minister vnútra niesol zodpovednosť za zákroky voči opozičným aktivistom. Ministri EÚ mu tiež pripisujú vinu za porušovanie ľudských práv a marenie volebného procesu.

She Okitundu dal vyhlásenie vo štvrtok na ministerstve, kam si predtým povolal západných diplomatov vrátane šéfa misie EÚ Barta Ouvryho, belgického občana. Minister She Okitundu uviedol, že KDR sa "trpezlivo" snažila presvedčiť EÚ, aby sankcie zrušila alebo aspoň pozastavila, "kým sa neuskutočnia voľby". To sa však nepodarilo. "Tento krok KDR na jednej strane trestá nehanebné správanie EÚ a na druhej strane prichádza v rámci reciprocity," dodal minister.