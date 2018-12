Najbláznivejšie slovenské rekordy: TOP nevšedné nápady a bizarné kúsky v roku 2018

Malá krajina, kopec výnimočných počinov! Tento rok sa Kniha rekordov Slovenska rozšírila o 150 zápisov v netradičných slovenských disciplínach. Varenie pirohov, rodinné múzeum s najväčším počtom zbierok, najrýchlejší lyžiar či zrkadlový look starej fiatky…

To je len časť z množstva zápisov, o ktoré sa v roku 2018 postarali tisíce Slovákov. Ako sa priznal Igor Svítok, bez ktorého sa nemôže zaobísť žiadny zápis do knihy, ak by išlo o zaujímavý rekord aj tesne pred polnocou na Silvestra, bezpodmienečne by išiel na akciu. „No a po polnoci by som si dal rovno dva prípitky - novoročný a narodeninový,“ smeje sa Svítok, s ktorým sme pre čitateľov Nového Času vybrali tie najkurióznejšie.

Dolu svahom doslova letel

Vars/Francúzsko, 4. 2. 2018

Rútil sa neuveriteľnou rýchlosťou! Lyžiar Michal Bekeš (28) zo Ždiaru má na svojom konte viacero športových úspechov. Na podujatí Wordl cup 2 Vars men začiatkom odchádzajúceho roka dosiahol na zjazdovke Chabrieres vo francúzskom lyžiarskom stredisku La Forêt Blanche rýchlosť až 207,493 km za hodinu. Prekonal tak maximálnu rýchlosť najčastejšie vyrábaného lietadla Cessna 150, čo je 200 km/h a zároveň aj vlastný rekord na svetovom pohári z roku 2016. Ten mal hodnotu 196,292 km/h.

Zrkadlová fiatka

Trnava, 14. 2. 2018

Takéto auto nemá hocikto! Bývalý cyklista a bežec na dlhé trate Karol Lipovský (61) z Trnavy je držiteľom svetového rekordu spred vyše piatich rokov v hodinovke na drezine, čiže replike dreveného bicykla z roku 1817. Začiatkom februára sa však tento nadšenec Petra Sagana postaral o celoslovenský rekord. Celú karosériu FIAT 600D z roku 1959 oblepil malými zrkadielkami s obrúsenými hranami. Na zhotovenie tohto unikátneho diela použil 10 484 kúskov zrkadielok. „Ich rátanie bola poriadna makačka. Všetky sklíčka sa postupne po označení fixkou odklikli na ručnom počítadle. Trvalo to zhruba 4 hodiny,“ prezradil nám Igor Svítok, ktorý už roky mapuje slovenské rekordy v nezvyčajných disciplínach.

Najdlhší hod goralským klobúkom Otvoriť galériu Najdlhší hod Goralským klobúkom Zdroj: tasr

Spišská Belá, 20. 10. 2018

Do zápolenia o tento úsmevný rekord sa zapojilo 44 účastníkov, z toho 24 žien. Víťazom sa napokon stal Jaroslav Kornay z Kežmarku, ktorý svoj klobúk hodil najďalej - do vzdialenosti 11,15 m. Rozhodujúcou podmienkou platnosti rekordu bol dotyk klobúka pri dopade na zem vo vyhradenom sektore.

Najväčšie puzzle Otvoriť galériu Najväčšie puzzle Zdroj: archív is

Pribeta, 8. 10. 2018

Tomu sa povie trpezlivosť! Erika Pinkeová z Pribety (okr. Komárno) svoje maxi puzzle pozostávajúce z viac ako 40-tisíc dielikov skladala neuveriteľných 230 dní - svoje veľdielo začala skladať 1. 1. 2018 a dokončila ho 18. 8. 2018. Rozmery gigantického puzzle sú 680 x 192 cm a plocha 13 m2. Zaujímavosťou je, že celkom Erika Pinkeová poskladala už 102 obrázkov puzzle, ktoré pozostávajú z celkového počtu dielikov - 220 953.

Osobné rekordy Pinkeovej

2018 - maxipuzzle zo 40 320 dielikov

2016-2017 - 33 600-kusové puzzle poskladala za 9 mesiacov

2015 - 32 000 zhotovila za 4 mesiace

2013 - poskladala 24 000-kusové puzzle a trvalo jej to 7 mesiacov

Divoká jazda na motorke

Piešťany, 15. 6. 2018

Až 5 pokusov potreboval Tomáš Tóth, aby vytvoril nový slovenský rekord v jazde na prednom kolese motorky. V silnom vetre vo vyváženej polohe napokon prešiel vzdialenosť až 204,25 metra.

Gigant zo záhrady Otvoriť galériu Gigant zo záhrady Zdroj: archív is

Hlohovec - Šulekovo, 24. 10. 2018

Obrovská radosť z úrody. Pestovateľovi Rudolfovi Masarykovi zo Šulekova pri Hlohovci sa podarilo vypestovať rekordnú paradajku. Išlo o odrodu cherry žltá, ktorá dorástla do výšky 6 metrov 30 centimetrov. Pozoruhodné je, že táto paradajka nebola vôbec prihnojovaná a polievala sa iba vodou. Dokonca pri meraní mala na konci ešte kvety a zrejme by rástla ďalej a dávala plody.

Herkules s Košíc

Košice, 22. - 23. 9. 2018

Toľkú silu by mu mohol závidieť nejeden chlap. Juraj Barbarič (60) z Košíc sa už štvrťstoročie venuje prekonávaniu siláckych rekordov, tento rok za svojou kariérou urobil definitívnu bodku, a ako inak, ďalším rekordom. Počas 24 hodín ťahal väčšie osobné auto vážiace viac ako 1,5 tony. Okruh v obchodnom centre s dĺžkou vyše 320 metrov absolvoval Juraj až 106-krát. Celková vzdialenosť, na ktorú potiahol vozidlo na lane, bola 33 km a 932 metrov. Na svoje konto si tak pripísal už 16. slovenský rekord.

Vlastné rodinné múzeum

Geča, 1. 11. 2018

Dom zmenila na múzeum. Paula Kocelková z malej obce Geča pri Košiciach vlastní úctyhodnú zbierku starožitného nábytku, rôznych nástrojov, dobových hračiek či abovských krojov. Vzácne dedičstvo po svojich predkoch vystavuje vo svojom dome, interiér ktorého dopĺňajú aj kolekcie ručných prác - vyšívané obrazy a pletené postavičky. Tomuto koníčku sa Paula Kocelková venuje už vyše 50 rokov a za ten čas sa jej podarilo nazbierať 464 zarámovaných obrazov vyšívaných rôznou technikou či 169 pletených postavičiek. Do Knihy slovenských rekordov sa okrem toho dostalo aj ďalších 6 zbierok Pauly Kocelkovej. Išlo o 478 porcelánových hrnčekov, 516 vrchnákov od piva, 908 kusov historických etikiet od syrov, 449 kusov slovenských a zahraničných telefónnych kariet či 29 256 kusov etikiet zo zápaliek alebo 3 945 poštových známok. V expozícii sú vystavené aj strúhadlá na ceruzky v počte 123 kusov a servítky z 20. storočia - 1 244 kusov. Tieto zbierky mali však nižšie počty kusov ako sú vedené v slovenských rekordoch.

Defilé hasičských áut

Martin, 24. 8. 2018

Najväčšia prehliadka hasičských áut. Centrom Martina prešla kolóna červených vozidiel so zapnutými majákmi. Netradičnú jazdu v rámci celorepublikového zrazu hasičov a záchranárov Slovenska absolvovalo 81 vozidiel, v ktorých sa viezlo 416 ľudí. Do Turca prišli posádky dobrovoľných hasičských zborov nielen z Martina a okolia, ale aj z Bratislavy, Matejoviec, Šamorína, Šuňavy. Ak by autá stáli tesne vedľa seba, vytvorili by kolónu dlhú až 531,19 metra. Celková hmotnosť tejto kolóny predstavovala až 684,737 tony.

Pirohový maratón

Otvoriť galériu Pirohový maratón Zdroj: anc Levoča, 15.-16. 9. 2018

Až 24 hodín varili tie najchutnejšie pirohy. Na podujatí sa zúčastnilo 14 družstiev, ktoré sa vo varení tradičného jedla so zemiakovo-bryndzovou plnkou striedali po 104 minútach. Všetky súťažné pirohy najprv spočítali, potom ich schladili a až tak ich varili vo veľkom kotli. Takmer do konca maratónu viedlo družstvo Dubravske pirohale, ale na záver akcie ich tromfla partia veselých Motorkárov. Svoj výkon zlepšili vďaka jedinej žene v tíme, ktorá mala pod palcom celú výrobu pirohov. Do spoločného diela tak prispeli až 1 158 kusmi pirohov. Celkovo tak za 24 hodín pripravili a uvarili až 10 005 pirohov.

Čo ste nevedeli o rekordoch

3 000 požiadaviek bolo zaregistrovaných od roku 1998 do roku 2018

4 násobne ich počet narástol za posledných päť rokov

2010 - od toho roku je hlavným mestom rekordov je Turzovka

23 226 účastníkovsa do rekordov zapojilo počas 18. ročníka rekormaratónu

6 Zberateľských rekordov má Alica Tokarčíková z Hanisky, ktorá sa tento rok stala TOP rekordmankou

86 gólov strelil počas svojej kariéry Miroslav Šatan, ktorý sa stal prvým športovcom zo zápisom v Knihe slovenských rekordov