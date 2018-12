Tretia tragédia v Richnave za 2 mesiace: Jozef († 15) a Patrícia († 14) zomreli pod kolesami vlaku

Valí sa na nich jedno nešťastie za druhým. Obyvatelia rómskej osady v Richnave sa ešte nestihli spamätať z hrôzostrašného požiaru, pri ktorom zahynula matka a štyri deti, a už sú opäť v smútku.

Jozef († 15) a Patrícia († 14) naposledy vydýchli v utorok pred polnocou na koľajisku pod osadou. Prečo sa v osudnú noc nachádzali priamo v ceste niekoľkotonovému vlaku, netuší ani ich najbližšia rodina. Ani najstarší Richnavčania si na taký tragický rok nepamätajú. Koncom októbra prišli o život pod kolesami vlaku dve dievčatá z richnavskej osady.

Marcelu († 13) a Pamelu († 13) našli už mŕtve pri železničnej stanici v neďalekých Krompachoch. O mesiac neskôr v osade v dome zhorela Denisa († 28) so štyrmi deťmi. Po Vianociach vyhasli ďalšie mladé životy. Jozefa († 15) a Patríciu († 14), ktorí podľa slov rodičov tvorili pár, naposledy videla chlapcova matka Dáša o pol deviatej večer, keď spoločne dopozerali vianočnú rozprávku. „U nás sa najedli a Jozef ju večer išiel odprevadiť domov ako každý iný deň,“ vraví Dáša.

Keď sa jej syn dlho nevracal, vybrali sa ho s blízkymi hľadať po dedine, no márne. Zdrvujúcu správu obom rodinám ráno oznámili policajti. „Určite to musela byť len náhoda, naschvál by to neurobili,“ hovorí Patríciina matka Nataša cez slzy. Podľa informácií polície došlo k nešťastiu v utorok po 23. hodine na železničnej trati Krompachy - Margecany pri obci Richnava.

Rušňovodič mal dvojicu zbadať len 50 metrov pred zrážkou a už nestihol zabrzdiť. Obe deti utrpeli pri zrážke zranenia nezlučiteľné so životom. Polícia vec vyšetruje ako trestný čin usmrtenia. „Bližšie okolnosti tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Séria veľkých nešťastí zanechala stopy aj v psychike miestnych. „Akoby bola naša osada prekliata, nechápeme, čo sa tu deje,“ hovorí miestny obyvateľ Ondrej.

Séria nešťastí

23. 10. 2018 Otvoriť galériu Marcela († 13) a Pamela († 13) Zdroj: anc

Marcelu († 13) a Pamelu († 13) z Richnavy usmrtil vlak pri železničnej stanici v Krompachoch.

30. 11. 2018 Otvoriť galériu V dome zomrela Denisa a jej 4 deti. Zdroj: sk

Denisa († 28) aj jej štyri najmenšie deti podľahli ničivému požiaru vo vlastnom dome.

25. 12. 2018

Jozef († 15) a Patrícia († 14) zomreli pod kolesami vlaku na trati pod osadou.