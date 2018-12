Výlet do Tatier sa skončil nešťastím: Daniela († 39) zasypala lavína pred očami kamarátov

Jedno rozhodnutie zmenilo najkrajšie sviatky na tie najhoršie. Traja kamaráti z Pribyliny (okr. Liptovský Mikuláš) sa dva dni pred Vianocami vybrali na spoločný výlet do Tatier.

Turistiku a hory milovali a do hôr chodili pravidelne. Tentoraz sa rozhodli ísť na Predné Solisko a ďalej Soliskovým hrebeňom do Mlynickej doliny. Nebrali však do úvahy zimnú turistickú uzáveru ani nie práve ideálne podmienky na turistiku. Daniel († 39) nešťastnou náhodou stúpil na previs, ktorý sa pod ním prelomil a muža zasypala lavína.

„V sobotu popoludní sme dostali hlásenie o páde lavíny aj s človekom. Spadnúť mala dole Soliskovým žľabom a mala so sebou strhnúť chlapa. Oznámili nám to jeho dvaja kamaráti prostredníctvom linky 112,“ povedal veliteľ zásahu Marián Červienka. Bohužiaľ, až do večera sa nepodarilo Daniela nájsť. Pre tmu a zlé počasie museli akciu prerušiť. 21 záchranárov a 6 lavínových psov pokračovalo v hľadaní v Mlynickej doline v nedeľu od rána.

Pátranie však malo smutný koniec. „Chlapca sme po krátkom čase našli. Miesto označil lavínový pes. Bol asi jeden a pol metra pod snehom, bohužiaľ, bez známok života,“ dodal. Danielovi sa stalo osudným to, že stúpil na veľký previs, ktorý sa pod ním prelomil a padal dole Soliskovým žľabom do Mlynickej doliny. Strhol so sebou aj lavínu, ktorá ho zasypala. Všetko to videli jeho dvaja kamaráti, ktorí išli za ním.

Žiaľ, partia sa vybrala do vysokohorského terénu na túru napriek zimnej turistickej uzávere. Teraz je totiž v Tatrách dovolené chodiť len po vysokohorské chaty. „Je to pre nás nepredstaviteľná tragédia a nemôžem vám k tomu nič viac povedať,“ povedala užialená mama nebohého muža. Podľa informácií Nového Času sa Daniel pred rokmi presťahoval do Pribyliny z Česka a živil sa podnikaním.