Patrasová si zavarila na vážny problém: Alkohol za volantom ju môže dostať do väzenia

Poriadne to prehnala! Česká herečka Dáda Patrasová (62) si na 2. sviatok vianočný vykoledovala poriadny problém.

Podľa portálu extra.cz po tom, čo prešla svojím autom necelých 500 metrov od svojho domu, čelne nabúrala do protiidúceho auta a v dychu mala približne 2,5 promile alkoholu. „Vždy, keď hodnota presiahne jedno promile, ide o prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo hrozí trest odňatia slobody až na tri roky,“ uviedol hovorca polície Tomáš Hulan.

Po nehode skončila Patrasová na policajnej stanici, z ktorej potom odišla taxíkom. Predtým sa stihla osopiť na novinára: ,,Choďte do p..., haj*el!" Neskôr sa vyjadrila pre magazín Top Star na Prime. ,,Čo vám mám k tomu povedať. Proste do mňa nabúral pán z Ukrajiny. Som v poriadku, dostal to len ľavý blatník. Nikomu sa nič nestalo. A pána si odviezla nejaká polícia alebo čo," povedala a opitosť poprela. ,,V žiadnom prípade. To by som si nesadla za volant. To je nezmysel," povedala televízii Prima.

Samotná herečka vehementne popiera, že by v daný čas mala vypité. Alkohol za volantom však potvrdil aj jej manžel. „Dáda nadýchala. Mám v pláne za ňou ísť,“ vyjadril sa hudobník Felix Slováček.