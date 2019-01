Milovníci zimného korčuľovania si konečne prišli na svoje: V Moldave nad Bodvou vzniklo klzisko za takmer 35 000 €

Obyvatelia Moldavy nad Bodvou a blízkeho okolia sa môžu korčuľovať na vytvorenej ľadovej ploche. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Nikola Koložová, klzisko si už žiadali.

„Mnohí na korčuľovanie využívali okolité rybníky. Za klziskom dokonca cestovali do Košíc alebo do Rožňavy. Vďaka ľadovej ploche už nemusia nikam chodiť, je blízko a využívať sa dá do plus desať stupňov Celzia,“ uviedla s tým, že sa nachádza v areáli prírodného javiska, na priestranstve Mestského kultúrneho strediska (MKS) za jeho hlavnou budovou. Rozmery ľadovej plochy sú 20x15 metrov.

Ako pripomenula, v Moldave nad Bodvou bolo v predchádzajúcich obdobiach len provizórne klzisko v lokalite Pod kopcom. Keďže nešlo o chladenú ľadovú plochu, podmienky na korčuľovanie boli obmedzené. „Nevyžaduje si špeciálnu údržbu. O prevádzku sa stará brigádnik, ktorého zamestnáva MKS, ktoré za chod klziska zodpovedá,“ povedala Koložová. MKS uviedlo, že konečná suma prenájmu do konca februára vyšla na 34 646 € s DPH.

Jankina rodina to stihla ešte pred sviatkami, výsledok pobaví: Západniarom pri tom pohľade nezostane iné, než trpko zaplakať!

Ľadová plocha je určená hlavne pre rekreačných korčuliarov a pre rodiny, ktoré si plochu môžu prenajať. Miestne školy môžu klzisko využívať zadarmo v určených termínoch. Počas sviatkov, zimných a jarných prázdnin je klzisko prístupné prevažne od 10.00 h do 20.00 h. O hodinu dlhšie bude k dispozícii 29. a 30. decembra. Na Silvestra (31.12.) bude možné korčuľovať sa na spomínanom klzisku do 13.00 h a na Nový rok od 14.00 h, rovnako aj počas sviatku Zjavenia Pána, resp. Troch kráľov (6.1.).