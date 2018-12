Hrôza na východe: Muž bodol Katarínu do hlavy, podozrivého z pokusu o vraždu zatkli

V rukách policajtov Košického kraja je podozrivý z pokusu o vraždu. Obeť - Katarínu (57) - mal vo štvrtok dopoludnia bodnúť nožom do hlavy muž. .

Podľa informácie polície bola v meste Michalovce Katarína (57) nožom bodnutá do hlavy. Vo vážnom stave ženu letecky previezli do nemocnice v Košiciach. Muža, podozrivého z pokusu o vraždu polícia zadržala. Po vykonaní potrebných úkonov bude umiestnený do cely policajného zaistenia.

"Keďže momentálne prebiehajú prvotné úkony na mieste činu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Verejnosť budeme o prípade informovať hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.