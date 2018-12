Nadal prehovoril o zranení: Kedy sa vráti na kurty?

Španielsky tenista Rafael Nadal by mal byť stopercentne zdravotne v poriadku na prvom grandslamovom podujatí sezóny Australian Open v Melbourne (14. - 27. januára 2019).

Svoj posledný súťažný zápas odohral 32-ročný rodák z Manacoru ešte v septembri tohto roku na inom podujatí veľkej štvorky US Open, kde sa dostal do semifinále, zápas proti Juanovi Martínovi del Potrovi však musel pre zranenie pravého kolena skrečovať. Začiatkom novembra postúpil operáciu kolena a postupnými krokmi sa vracia späť do hry. To tu ešte nebolo! Jedenásť sezón v réžii „svätej trojice“ "Začal som s prípravou pred dvomi týždňami a pomalými krokmi sa vraciam tam, kde potrebujem. Chcem sa uistiť, že kráčam smerom vpred a nie naopak. Viem, že mám ešte dosť času na to, aby som bol fit do začiatku turnaja v Melbourne," povedal 17-násobný grandslamový šampión pred začiatkom exhibičného miniturnaja Mubadala World Tennis Championship v Abú Zabí v SAE (27. - 29. decembra). Práve tam chce urobiť potrebné kroky k tomu, aby bol späť vo svojej starej forme.

poznamenal Nadal.