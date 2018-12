SaS a OĽaNO o rozhodnutí exministra: Kaliňák sa vzdal poslaneckého mandátu neskoro

Rozhodnutie Roberta Kaliňáka (Smer-SD) vzdať sa poslaneckého mandátu prišlo neskoro.

Zhodujú sa na tom predseda SaS Richard Sulík a predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Sulík je presvedčený, že Kaliňákov odchod z parlamentu už prakticky nikoho nezaujíma. Remišová ho naopak považuje za minimálne gesto slušnosti voči občanom.

"Jediné, čo je dôležité, je, aby tohto človeka stihol spravodlivý trest," myslí si Sulík, ktorý sa chce postarať o to, aby mali orgány činné v trestnom konaní úplne rozviazané ruky aj v prípade Kaliňáka. Remišová v tejto súvislosti pripomína podozrenia, že na únose vietnamského podnikateľa sa použilo vládne lietadlo. "Buď bol Robert Kaliňák neschopným ministrom, ktorý svoj rezort nemal pod kontrolou, alebo o všetkom vedel, čo je ešte horšia alternatíva," konštatuje.

Kaliňák v TV Pravda oznámil, že sa do konca roka 2018 vzdá mandátu poslanca v NR SR. "Zistil som, že dlh, ktorý voči rodine mám, je oveľa väčší, ako som si myslel, a mal by som ho splácať. Odchádzam z parlamentu, do konca roka chcem odovzdať list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS) o tom, že sa vzdávam mandátu," avizoval.

Podľa Kaliňáka je človek bez mandátu slobodnejší, môže oveľa viac hovoriť a viac sa brániť. "Chcem brániť dobré meno Smeru-SD aj jednotlivých predstaviteľov. Obnovím si aj advokátsku licenciu," povedal s tým, že v strane Smer-SD ako jej spoluzakladateľ ostáva, keďže kabáty nemení.

Či bude kandidovať vo voľbách v roku 2020, zatiaľ jasné nie je. "Ako konkrétnu rieku prejdem, poviem vtedy, keď pred ňou budem stáť. Pred touto riekou momentálne nestojíme, je to relatívne ďaleko a neviem sa k tomu ani v tejto chvíli vyjadriť," dodal Kaliňák.