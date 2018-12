Hviezde Brazílie sa vyhrážali, neuniesla to: Trpký koniec v reprezentácii

Trpký koniec v reprezentácii.

Brazílsky futbalový stredopoliar Fernandinho sa po skončení tohtoročných majstrovstiev sveta v Rusku, na ktorých "kanárici" vypadli po štvrťfinálovej prehre s Belgičanmi, stal terčom vyhrážok zo strany fanúšikov. Tie sa týkali nielen spomenutého hráča anglického Manchestru City, ale aj členov jeho rodiny.

"Jedným z prvých hráčov, ktorých som chcel po šampionáte povolať do tímu, bol Fernandinho. Je to neobyčajný futbalista, ale pre krutosť, s akou sa stretla jeho rodina, oznámil, že viac nebude hrať za národné mužstvo. Rozprával som sa s ním osobne, ale nie som hlúpy. Nebudem predsa volať hráča, ktorý to nechce," povedal tréner Brazílčanov Tite, ktorého citoval portál sportowefakty.wp.pl.