Veľké nepríjemnosti pred talianskym derby: Fanúšikovia sa pobodali, jeden zomrel!

Pred stredajším zápasom najvyššej talianskej futbalovej súťaže medzi domácom Interom Miláno a SSC Neapol (1:0) pobodali štyroch fanúšikov hostí.

Incident sa stal neďaleko štadióna Giuseppeho Meazzu. Najhoršie dopadol 43-ročný priaznivec "Partenopei", ktorého hospitalizovali s početnými zraneniami, zvyšných troch po ošetrení prepustili a dokonca stihli šláger 18. kola Serie A. Periodikum Corriere Dello Sport informovalo, že ani štvrtý napadnutý nie je v ohrození života.

V opačnom tábore zomrel jeden priaznivec na následky kolízie s dodávkou. Podľa agentúry DPA išlo o 35-ročného Danieleho Belardinelliho. Ten bol polícii známy bohatou kriminálnou minulosťou, ktorá súvisela najmä s násilím na futbalových zápasoch. V čase smrti mal zákaz vstupu na štadión. Belardinelli bol údajne súčasťou predchádzajúceho útoku na dodávku neapolských fanúšikov. Úrady skúmajú prípadné spojenie osadenstva dodávky s násilnosťami pred duelom.

Polícia vyšetruje aj Belardinelliho možné zapojenie do útoku na štvoricu Neapolčanov, ktorých pobodali asi dva kilometre od miesta nehody. Úrady zatkli dvoch podozrivých, tretieho hľadajú. Náčelník miestnej polície Marcello Cardona avizoval, že bude požadovať pre fanúšikov Interu zákaz zúčastňovať sa na zápasoch na ihriskách súperov a uzavretie časti domáceho štadióna do konca marca. Neprístojnosti pokračovali aj počas zápasu.

Domáce publikum sa prezentovalo rasistickými popevkami na adresu Kalidoua Koulibalyho. Správanie fanúšikov odsúdili viaceré osobnosti talianskeho futbalu vrátane Cristiana Ronalda z Juventusu Turín. "V živote i futbale chceme rešpekt. Rasizmus ani diskriminácie nesmú mať žiaden priestor," odkázal Portugalčan prostredníctvom twitteru. "Rasizmus je definícia ignorantstva, musíme sa spojiť v boji proti nemu. Pýtam sa, kde sú vláda, jednota a solidarita? Tento problém sa týka všetkých. Ak Taliansko neporazí túto rakovinu, nemá budúcnosť," pridal ostrú reakciu prominentný hráčsky agent Mino Raiola.

Koulibaly zápas nedohral. V 80. minúte inkasoval žltú kartu za faul na prenikajúceho Mattea Politana, na adresu hlavného rozhodcu Paola Mazzoleniho ironicky zatlieskal a ten ho poslal predčasne do šatní. V nadstavenom čase sa neovládol ani Lorenzo Insigne. Dostal sa do slovnej potýčky s domácim Baldem Keitom, ktorého aj inzultoval a videl priamo červenú kartu. Po zápase sa do Mazzoleniho chceli pustiť aj ďalší háči Neapola, do cesty sa im však postavil tréner Carlo Ancelotti.