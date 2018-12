Sedem mesiacov po vražde Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Vyšetrovatelia majú podľa Sakovej jasný cieľ

Vyšetrovací tím naďalej pracuje na prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Ambíciou vyšetrovateľov je vypátrať, kto je skutočným objednávateľom vraždy, povedala pre TASR ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Doterajšie výsledky podľa nej svedčia o snahe polície a Ministerstva vnútra (MV) SR naďalej zvyšovať dôveryhodnosť Policajného zboru (PZ).

Považuje za veľký úspech polície a elitného tímu 90 vyšetrovateľov a operatívcov, že po siedmich mesiacoch od vraždy sú v súčasnosti štyria ľudia väzobne stíhaní. Verí, že sa nájde aj objednávateľ. Podľa svojich slov netuší, ako ďaleko je vyšetrovanie. "Skutočne nezasahujem do vyšetrovania a nemám podrobné informácie. Mám iba tie, ktoré komunikuje Generálna prokuratúra (GP) SR, prípadne tie, ktoré vydá Prezídium Policajného zboru," povedala Saková.

Ministerka si myslí, že dôvera v políciu na Slovensku má stúpajúcu tendenciu. Podľa jej slov to vyplýva z výsledkov štatistiky OECD, pričom sú v súčasnosti výsledky o niečo vyššie ako v období po vražde novinára. Na porovnanie doplnila, že polícii dôveruje na Slovensku viac ľudí ako súdnictvu či médiám.

Saková tvrdí, že rezort vnútra má záujem budovať a posilniť dôveryhodnosť polície. Podľa nej k tomu môže prispieť aj to, že v prípade vraždy novinára prinieslo vyšetrovanie výsledky do siedmich mesiacov. "A to napriek tomu, že opozícia s časťou verejnosti kričali, že táto kauza sa má zamiesť pod koberec," povedala s tým, že výsledky majú presvedčiť ľudí o ambícii polície a ministerstva dvíhať dôveru v políciu.