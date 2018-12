Patrasová havarovala a nafúkala 2,5 promile: Herečka zatĺkala, potopil ju manžel!

Česká herečka a moderátorka Dagmar Dáda Patrasová (62) mala v stredu v Prahe autonehodu.

Na križovatke dvoch ulíc sa zrazila s iným autom, pri búračke sa nikto nezranil. ,,Policajti podrobili oboch vodičov orientačným dychovým skúškam. U jedného z vodičov, respektíve vodičiek, bola orientačná dychová skúška opakovane pozitívna, keď vo všetkých prípadoch bola nameraná hodnota približne 2,5 promile alkoholu v dychu. Z toho dôvodu je teraz vodička podozrivá z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," zistil denník Blesk od policajného hovorcu Tomáša Hulana. Televízia Nova zase pripomína, že vodička je podľa polície narodená v roku 1956, čo je rok Patrasovej narodenia.

Po nehode skončila Patrasová na policajnej stanici, z ktorej potom odišla taxíkom. Predtým sa stihla osopiť na novinára: ,,Choďte do p..., haj*el!" Neskôr sa vyjadrila pre magazín Top Star na Prime. ,,Čo vám mám k tomu povedať. Proste do mňa nabúral pán z Ukrajiny. Som v poriadku, dostal to len ľavý blatník. Nikomu sa nič nestalo. A pána si odviezla nejaká polícia alebo čo," povedala a opitosť poprela. ,,V žiadnom prípade. To by som si nesadla za volant. To je nezmysel," povedala televízii Prima.

Herečka tvrdí, že bola triezva. ,,Ja som žiadny alkohol nepila, deň predtým sme pili alkohol u dcéry Aničky, to je celé. Bolo to víno," obhajuje sa Patrasová podľa televízie Nova. O jej záľube v alkohole nedávno verejne prehovoril jej manžel hudobník Felix Slováček. Ten ani tento raz nedržal herečke stranu, keď sa vyjadril pre televíziu Nova. ,,O tej nehode viem. Dáda nafúkala," usvedčil manželku z klamstva. ,,Bola v šoku. Kam išla, neviem. Keby som nebol mimo Prahu, tak idem za ňou."