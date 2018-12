Podľa ministra Gála bol návrh na zmenu voľby ústavných sudcov vhodný: Opozícia to pretaktizovala

Opozícia pripustila, že svoj postoj pretaktizovala, až po "funuse" som sa dozvedel, že by môj návrh na zmenu voľby sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR podporila.

Pre TASR to vyhlásil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). „Môj návrh mohol mať úspech v národnej rade. Aj opozícia potom pripustila, že oni to pretaktizovali, prepolitikárčili. Až vtedy, keď bolo po funuse, som sa dozvedel z úst opozičných poslancov, že oni by boli hlasovali za ten náš návrh,“ uviedol minister s tým, že vládny návrh bol v tom čase veľmi vhodný.

Gál chce, aby bola pri výbere kandidátov na sudcov ÚS nastavená latka vysoko, aby sa o funkciu uchádzali erudovaní odborníci z oblasti práva. „Aj z najvyššieho súdu sú ochotní kandidovať a za to im patrí veľká vďaka, aj ďalším sudcom všeobecných súdov. Viem, že aj advokáti sa chystajú kandidovať. My určite navrhneme Petra Kresáka,“ priblížil s tým, že Robert Fico sa podľa neho o túto funkciu určite uchádzať nebude.

Podľa schválenej novely zákona má Kancelária Národnej rady (NR) SR vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na schôdzi Ústavnoprávneho výboru NR SR, kde budú kandidátov na sudcov ÚS vypočúvať. Na schôdzi bude prítomný aj prezident SR alebo ho zastúpi vedúci pracovník Kancelárie prezidenta SR. Tomu sa má kedykoľvek, keď o to požiada, udeliť slovo. Kandidát na schôdzi predstaví svoje pracovné skúsenosti a výsledky či publikačnú činnosť.

Poslanci parlamentu by mali voliť kandidátov na sudcov ÚS na schôdzi, ktorá sa začne 29. januára 2019. Nominácie môžu prichádzať do 7. januára 2019.