Fantastický výkon na úvod šampionátu: Slováci mali na hokejkách veľké prekvapenie!

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili do MS tejto vekovej kategórie v Kanade prehrou.

Vo svojom úvodnom zápase v B-skupine podľahli USA 1:2. Zverenci trénera Ernesta Bokroša sa po bezgólovej prvej tretine ujali vedenia po góle Mareka Korenčíka v závere druhého dejstva, Američania otočili výsledok v tretej tretine po zásahoch Mikeya Andersona a Evana Barratta. Zverencov trénera Ernesta Bokroša čaká už v noci na piatok konfrontácia s prvým škandinávskym výberom v skupine, proti Švédsku nastúpia o 00.30 SEČ. Po dni voľna nasledujú zápas s Fínskom (00.30) a na záver B-skupiny 31. januára o 4.30 SEČ duel proti Kazachstanu.

USA - Slovensko 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Góly: 42. Anderson (J. Hughes), 46. Barratt (Madden, Samberg) - 38. Korenčík (Liška). Rozhodcovia: Sjöqvist (Švéd.), Ingram - Chaput (obaja Kan.), Šišlo (Rus.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6208 divákov.

Slovensko: Hlavaj – Ivan, Fehérváry, Žiak, Korenčík, Dlugoš, Demo, Golian – Hrehorčák, Roman, Liška - Krivošík, Ružička, Pospíšil - Baláž, Kollár, Kelemen - Fafrák, Kukuča, Regenda

USA: Keyser - Kemp, Q. Hughes, Anderson, Samberg, Miller, Samuelsson, St. Ivany - Robertson, Norris, Poehling - Madden, Barratt, Cates - Wahlstrom, J. Hughes, Farabee - O'Brien, Chmelevski, Cockerill - Drury

Prvá tretina úvodného slovenského duelu priniesla veľmi svižný hokej. Útoky sa striedali na obe strany, ale prvé veľké šance si vypracovali Američania. Slovákov však podržal brankár Hlavaj, ktorý dostal prednosť pred Sklenárom. Na druhej strane odpovedal dobrou strelou Hrehorčák. Slovenskí hokejisti v prvej tretine stíhali súperovi korčuliarsky a ubránili sa aj v prvej presilovej hre zápasu. V 17. minúte sa pred Keysera natlačil Krivošík, ale mieril iba do konštrukcie bránky. V závere sa zverenci Ernesta Bokroša ubránili ďalšej početnej výhode zámorských hokejistov.

Na začiatku druhého dejstva sa po hrubej chybe dostal do úniku Robertson, ale Hlavaj zachránil Slovákov. Američania však pridali na pohybe a rozdiel medzi oboma tímami bol viditeľný. Slováci sa už nedostávali tak často do útočného pásma ako v prvej tretine. V polovici zápasu si však vytvorila druhá päťka veľký tlak, ktorý vyústil do strieľanej prihrávky Fehérváryho od modrej čiary, no Krivošík nezakončil medzi žrde. Kapitán Slovákov o pár chvíľ neskôr fauloval v úniku Robertsona, nariadené trestné strieľanie však americkému útočníkovi zlikvidoval skvelý Hlavaj. V 35. minúte prišla jedna z mála šancí Slovenska pri prečíslení troch proti jednému, ale strela Kelemena skončila mimo bránky. Ďalšie sekundy sa niesli v znamení veľkého tlaku zámorských hráčov, ale skóre sa menilo po krásnej akcii na opačnej strane. Liška si počkal prihrávkou na Korenčíka a obranca Slovákov otvoril skóre. V závere mali Bokrošovi zverenci k dispozícii prvú presilovku, ale obrana USA odolala.

V úvode tretej tretiny po faule Korenčíka išli Slováci do oslabenia a Anderson strelou zápästím od modrej čiary vyrovnal. Favorit odvtedy držal opraty zápasu pevne v rukách, štyri minúty po prvom góle ho poslal do vedenia Barratt. Američania si neustále vytvárali tlak v útočnom pásme, ale v 54. minúte sa dostal do úniku Liška, obrana ho zastavila iba za cenu faulu, Kukuča však nariadené trestné strieľanie nepremenil. Záverečná päťminútovka patrila opäť zámorskému výberu, ktorý si pohodlne udržal tesný náskok.