Šialená vianočná svadba: Dvojica sa zosobášila na prvom rande

Kedy je správny čas na sobáš? Niektorí sa berú po krátkej známosti, iní po dlhodobom vzťahu. No príbeh o svadbe na prvom rande ste určite ešte nečítali!

V súčastnosti množstvo vzťahov vzniká a zaniká na sociálnych sieťach. To, čo vzniklo počas dvoch týždňoch medzi Sarah a Paulom Edwardovcami z Veľkej Británie, muselo byť poriadne silné. Na prvom rande, ktoré sa ešte k tomu odohralo na Vianoce, sa totiž hneď aj zobrali.

Ako píše web Mirror, za miesto svojej svadby si nevybrali nič iné ako mesto hriechu - Las Vegas! Pýtate sa, ako je možné, že to všetko stihli tak rýchlo? Jednoducho. Zásnuby vybavili priamo na letisku Gatwick predým, ako odleteli. Nevesta mala na sebe oblečené svadobné šaty a ženích oblek. Potom už len zostával 11-hodinový let a potom obrad luxusnom hoteli priamo vo Vegas.

"Obaja sme skúšali robiť všetko "tradične" a nevyšlo to. I keď s tým moja rodina nesúhlasila, ja viem, že on je ten pravý. Sme najlepší priatelia," povedala mladá pani Edwardová. Povedala tiež, že väčšinou si všetko poriadne premyslí, no teraz som všetky pravidlá hodila za hlavu. Obaja mali za sebou neúspešné vzťahy. Sarah bola pol roka vydatá a Paul má dve deti - 13 a 15-ročných synov. O rok si plánujú svoj svadobný deň zopakovať. "Svadobná noc je síce fajn, ale je dôležité aby ste sa ráno zobudili vedľa správneho človeka." Paul, sa mal tento rok dokonca oženiť už v marci, no ako povedal "snúbenica ma opustila mesiac pred svadbou". Všetky prípravy na prvú svadbu ho stáli 20-tisíc a naspäť nedostal ani cent. Možno práve preto sa tento krát rozhodol nič nepripravovať.