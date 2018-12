Bokroš prezradil meno brankára, ktorý nastúpi proti USA: Na súpisku sa nezmestili dvaja hráči

Hokejistov slovenskej reprezentácie do 20 rokov čaká už v stredu úvodný zápas na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie.

Zverenci Ernesta Bokroša nastúpia od 0.30 h SEČ (už vo štvrtok) proti rovesníkom z USA. Pred rokom si Slováci takisto v skupinovej fáze zmerali sily s reprezentantmi Spojených štátov amerických a prekvapivo triumfovali 3:2. O góly národného tímu SR sa vtedy postaral dvakrát Filip Krivošík, jeden zásah pridal Samuel Buček. Za USA sa presadili borci, ktorí už pôsobia v NHL - Brady Tkachuk z Ottawy Senators a Casey Mittelstadt z Buffala Sabres.

"Nemôžeme triumfovať nad USA počas každých majstrovstiev sveta, ale rovnako ako vlani, pokúsime sa o to aj tento rok. Je to náročný súper. Kvalitne sme sa pripravili a urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní," uviedol na predzápasovom rozkorčuľovaní tréner SR "20" Bokroš.

Slováci pred MS odohrali v Kanade dva prípravné duely. Juniorská reprezentácia SR najprv podľahla Česku 1:2 po samostatných nájazdoch, neskôr v generálke na svetový šampionát nestačila na domácu Kanadu jasne 1:6. Tím okolo kapitána Martina Fehérváryho si napriek vysokému nezdaru v druhom súboji aspoň vyskúšal hru proti severoamerickému tímu. "Zámorské mužstvá nedajú nikomu puk zadarmo, sú veľmi silní na puku, sú technicky zruční, strieľajú zo všetkých pozícii. Ide o veľmi ťažko brániteľných protivníkov," varuje skúsený tréner.

Azda najväčší otáznik v zostave Slovenska visel pred majstrovstvami sveta nad pozíciou gólmana. "Do bránky sa postaví Samo Hlavaj," prezradil Bokroš. Sedemnásťročný rodák z Martina Hlavaj odchytal v aktuálnej sezóne za tím HK Orange 20 štyri zápasy v Tipsport lige, tri štarty pridal v druhej najvyššej súťaži. Na reprezentačnú súpisku sa zatiaľ nezmestila dvojica hráčov. "Zatiaľ sme nezapísali obrancu (Martina) Kupca a útočníka (Olivera) Giertla," uzavrel Ernest Bokroš.