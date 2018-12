Slovan Bratislava to konečne dokázal: Belasí prelomili 13-zápasovú sériu prehier

Hokejisti Slovana Bratislava prerušili v stredu na domácom ľade v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) sériu trinástich prehier. Nad Torpedom Nižnij Novgorod zvíťazili zverenci trénera Vladimíra Országha 5:4 po samostatných nájazdoch. V tabuľke Západnej konferencie im však aj naďalej patrí posledné 12. miesto.

Tretí zápas v rámci štvorzápasovej domácej série odohrajú "belasí" v piatok 28. decembra, o 18.30 h privítajú Netechimik Nižnekamsk.

Slovan Bratislava - Nižnij Novgorod 5:4 pp a sn (1:0, 0:3, 3:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 8. Sloboda (Jánošík), 47. Chipchura (Lamper), 51. Rau (Chipchura, Taffe), 57. Klok (Lamper, Chipchura), rozhodujúci sn Červený - 25. Orlov, 27. Calof (Šenfeld, Orlov), 37. Sabolič (Aliajev), 59. Orlov (Barancev). Rozhodcovia: Beľajev, Oskirko – Berseňov, Judin, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 5845 divákov.

Slovan Bratislava: Štěpánek – Švarný, Sersen, Grman, Klok, Jánošík, Meszároš, Bačik – Rau, Taffe, Bailey - Lunter, Sukeľ, Červený – Lamper, Hrnka, Buc – Jeglič, Chipchura, Sloboda – Baranov

Nižnij Novgorod: Kostin – Orlov, Barancev, Ogijenko, Holm, Korobov, Aljajev, Rodionyčev – Varnakov, Galuzin, Paršin – Calof, Miele, Šenfeld – Žafiarov, Siomin, Sabolič – Veriajev, Iľjin, Urakov – Smolin

V Bratislave sa hral od úvodu svižný hokej. Slovan bol strelecky aktívnejší, snaha "belasých" o prerušenie negatívnej série bola očividná. Prvé šance domácich zlikvidoval brankár Kostin, najväčšiu Hrnkovi, ktorého vychytal v samostatnom nájazde. V ôsmej minúte však z ľavej strany napriahol Sloboda a otvoril skóre. Torpedo mohlo následne vyrovnať v presilovke, ale po chybe obrany sa do ďalšieho úniku dostal Chipchura, na Kostina však tentokrát nevyzrel. Hostia potom nastrelili žrď, ale Slovan sa ubránil a do kabín išiel s tesným náskokom.

Ten v druhom dejstve dorovnali hostia po piatich minútach hry, presne mieril Orlov. Gól však bol vyústením dobrého vstupu Novgorodu do tretiny. Bol v úvode lepším tímom, pridal najmä na pohybe. V 28. minúte jeho hráči využil laxnosť v obrane Slovana a po góle Calofa išli do vedenia. To Slovan prebralo z letargie, snažil sa o vyrovnanie, ale tri a pol minúty pred koncom ich schladil Sabolič počas signalizovaného vylúčenia jedného z domácich hráčov.

V tretej tretine sa Slovan od začiatku snažil o korekciu výsledku a v 47. minúte po spolupráci Lampera s Chipchurom znížil na 2:3. "Belasí" ožili, zahryzli sa do súpera, a vypracovali si ďalšie šance. V 51. minúte si výborne našiel streleckú parketu Rau, ktorý po prihrávke Chipchuru vyrovnal na 3:3. Chipchura mal v závere na hokejke rozhodnutie, ale sám pred bránkou mieril iba do gólmana. O pár sekúnd neskôr však Klok tvrdou strelou poslal Slovan po druhý raz v zápase do vedenia. Radosť domácich však 79 sekúnd pred koncom pokazil vyrovnávajúcim gólom Orlov.

V predĺžení dohrávali hostia presilovku, veľkú šancu mal Calof, ale Štěpánek ho vychytal. Rovnako skončil aj súboj 11 sekúnd pred koncom, keď brankár Slovana zmaril čistú šancu Holmovi po samostatnom úniku. O víťazovi napokon rozhodli samostatné nájazdy. Za hostí uspel iba Paršin, za domácich Jeglič a Červený.