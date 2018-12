Vianočná dráma na Dunaji: Prúd odnášal reštauráciu 8 kilometrov

Rušné Vianoce! Pre obľúbenú reštauráciu Knajpa na Dunaji pri známom obchodnom centre Eurovea nebol Prvý sviatok vianočný dňom plným pokoja a pohody.

Zatiaľ z neznámych dôvodov sa pontón, na ktorom reštaurácia bola, najprv odtrhol a plavil sa Dunajom. Následne narazil do rumunského plavidla a rozpadol sa na dve polovice. Obe časti odtrhnutého pontónu sa nakoniec hasičom podarilo zachytiť a následne ukotviť na ľavom brehu na úrovni Jaroveckého ramena.

Aj keď by sa Vianoce mali niesť skôr v pokojnom duchu, v Bratislave na Dunaji mal utorok poriadne dramatický nádych. Odtrhol sa pontón so známou reštauráciou a plavil sa nekontrolovateľne dole prúdom 8 kilometrov. Hasiči ho ukotvili až pri Jaroveckom ramene. Ak by urýchlene nezasiahli záchranné zložky, mohol napáchať oveľa väčšie škody.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

K pontónu s reštauráciou bola pripevnená aj luxusná jachta, ktorá sa však po nárazoch do iných ukotvených lodí odtrhla. Policajti vyrazili na pomoc v služobnom člne, kde boli aj majitelia jachty, a úspešne ju stabilizovali. Krátko nato sa na hlavnom toku uvoľnil aj ukotvený rumunský kontajner plný železa, ktorý mohol poriadne ohroziť novú výstavbu pilierov obchvatu pri Rusovciach.

V operačnom stredisku hasičov Bratislava nám povedali, že pri tejto udalosti zasahovalo sedemnásť hasičov. „Vyslali sme na miesto jednotky v spolupráci s Dopravným úradom, ktorý poslal ďalšie člny, a spolu sme spravili, čo sme mohli,“ informoval nás službukonajúci hasič.

Hovorkyňa Dopravy a výstavby Slovenskej republiky Zuzana Viciaňová nám v utorok potvrdila, že situácia je pod kontrolou. „Nehodu vyšetruje Dopravný úrad a polícia, plavebná dráha je voľná a nehrozí žiadne nebezpečenstvo.“

Do redakcie sa nám ozval čitateľ Ján Kováč (41), ktorý prevádzkuje bufet na hrádzi. So známym sledovali, ako sa po Dunaji plaví reštaurácia, ktorá sa na nedostatok zákazníkov nemohla sťažovať. „Známy, ktorý sa o tú loď stará z hľadiska údržby, povedal, že problémom mohli byť aj naplavené stromy, ktoré pri tomto prúde a tlaku vody mohli loď vytrhnúť. Ale to je len teória,“ povedal Ján.

Podľa neho nikto zo známych nemá podozrenie, že by túto udalosť spôsobila nejaká osoba. „Ľudia tam radi chodili, pokiaľ viem. No a teraz sa tu ešte rieši, ako to vytiahnu, lebo to zrejme musí rozhodnúť majiteľ,“ uzavrel Ján. Snažili sme sa kontaktovať reštauráciu telefonicky aj mailom. Na naše otázky zrejme pre kopu iných povinností nereagovali.

Na facebookovej stránke sme sa dočítali nasledovné: „Priatelia, ako ste už mnohí čítali, našu Knajpu odniesol Dunaj. Chceme poďakovať všetkým, ktorí nám vyjadrili svoju podporu, požiarnikom, policajtom a ostatným záchranným zložkám za pomoc.“