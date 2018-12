Hokejová Banská Bystrica s novou posilou: Do tímu prichádza kanadský útočník

Vedenie slovenského hokejového majstra HC '05 iClinic Banská Bystrica sa aj vzhľadom na zranenia v tíme dohodlo na spolupráci do konca sezóny s kanadským útočníkom Levkom Koperom (28). Informoval o tom v stredu oficiálny web "baranov".

Ľavý krídelník je rodákom z Edmontonu. Kariéru začínal v kanadskej juniorskej lige WHL, kde bol štyri roky súčasťou Spokane Chiefs. V roku 2009 si ho v drafte do NHL v siedmom kole všimla Atlanta Trashers, ale nakoniec sa vybral univerzitnou cestou. Päť sezón hrával súťaž USports za University of Alberta. V sezóne 2015/2016 prvýkrát nakukol do ECHL, ďalší ročník už odohral za Charlotte Checkers v AHL, lenže pred play off sa premiestnil do mužstva Florida Everblades, kde sezónu dohral. V lete 2017 sa prvýkrát rozhodol odísť do Európy, za nemecký Straubing Tigers v DEL strelil štyri góly a na osem asistoval.

Aktuálnu sezónu začal Koper v rakúskom Innsbrucku, v 27 dueloch si pripísal štyri góly a rovnaký počet asistencií. V národnom drese Kanady si zahral na zimnej Univerziáde aj po boku Jordana Hickmotta, s ktorým dlho nastupoval za University of Alberta.