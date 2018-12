Štefanove († 37) deti prežívajú namiesto najkrajších sviatkov tie najsmutnejšie: Ocko nám zomrel 6 dní pred Vianocami!

Pre lásku k rodine bojoval do posledných síl, žiaľ, jeho snaha nemala šťastný koniec. Štefan († 37), ktorému pred vyše rokom diagnostikovali zhubný nádor na pľúcach, naveky opustil manželku Gabrielu (36) a päť detí len pár dní pred Vianocami.

Verný manžel, skvelý otec a šikovný stavbár podľa slov najbližších zápasil statočne, zákerné ochorenie však napokon zvíťazilo tesne pred najkrajšími sviatkami v roku. Zúfalá vdova teraz zostala na všetko úplne sama... Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Manželstvo Gabriely (36) a Štefana († 37) plné lásky bolo požehnané až piatimi deťmi. Otec dlhé roky pracoval v Rakúsku i v Nemecku ako žeriavnik, aby zarobil peniaze na obnovu domu v Raslaviciach (okr. Bardejov) a uživil veľkú rodinu, o ktorej odmalička sníval. Všetko však nabralo dramatický spád, keď mu minulý rok v lete diagnostikovali zhubný nádor na pľúcach a zakrátko mu objavili aj druhý nádor na uzlinách, neskôr aj na nadobličke. „Chemoterapie mu nezaberali,“ spomína smutne Gabriela. Napriek všetkému dúfali, že spoločne zákernú chorobu porazia.

Pýta sa na ocka

Od novembra tohto roka bol Štefan hospitalizovaný v bardejovskej nemocnici. „Chodila som ho tam aj s deťmi navštevovať každý deň. Celý čas sme verili, že sa stane zázrak. Na začiatku decembra to dokonca vyzeralo, že sa mu stav zlepšuje,” vraví. Radosť však netrvala dlho - choroba udrela v plnej sile a lekári začali statočnú ženu pripravovať na najhoršie. „Vraveli, že sa týchto Vianoc už dožiť nemusí…” hovorí s plačom.

Najťažší deň pre rodinu prišiel v utorok 18. decembra, keď Štefan poslednýkrát vydýchol. „S najstarším synom Alexom (13) sme boli pri ňom aj v posledných chvíľach života. Rok a pol trpel od bolestí, no celý čas bol statočný, nikdy sa nám nesťažoval,” dodáva s tým, že najťažšie znáša odchod otca najmladší dvaapolročný Kevin. „Spával stále s nami. Večer sa ma pýta, kde je ocko. On je v nebíčku, hovorím mu. Vraví mi, že chce ísť za ním, lebo ho aj občas vidí,” hovorí zronená vdova, ktorá Vianoce prežila u svojich rodičov.

„Sama by som ich nezvládla. Ostali mi tu však ešte moje deti, pre ktoré budem teraz žiť, aj keď to nebude jednoduché,“ hovorí s plačom nešťastná Gabriela, ktorej po zaplatení všetkých nákladov zostane 20 eur. „Musím sa o ne postarať sama, preto od ľudí prijmem akúkoľvek pomoc, hlavne kvôli deťom. Zaslúžia si to, ich ocko by im dal aj modré z neba,” dodáva.

Rozpočet rodiny

Príjmy:

Rodičovský príspevok a rodinné

prídavky (do marca 2019): 330 €

Príspevok od nadácie: 140 €

Spolu: 470 €

Výdavky:

Náklady na bývanie: 200 €

Strava pre šesťčlennú rodinu: 200 €

Škola, školské pomôcky pre deti: 50 €

Spolu: 450 €

Rodine zostane: 20 €