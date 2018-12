Moderátorka Alagič a raper Rytmus budú rodičia: Pravda o tehotenstve!

Tešia sa z radostnej správy, na ktorú všetci čakali! Sedem mesiacov po tom, čo raper Patrik Rytmus Vrboský (41) priznal vzťah s moderátorkou Jasminou Alagič (29), došlo v ich súžitiu k ďalšiemu zásadnému zlomu.

Zaľúbenci na Štedrý večer prostredníctvom sociálnej siete oznámili, že kráska nosí pod srdcom ich vytúženého potomka.

O deň nato sa písaného slova opäť chopila Jasmina a fanúšikom vysvetlila, ako to podľa nej malo byť s nedávnymi špekuláciami, že je tehotná. Prečo pár, ktorému budúci rok budú biť svadobné zvony, vtedy chýry poprel? Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vrbovský a Alagič prežívajú najkrajšie obdobie života. Hrdličky totiž na Vianoce svetu oznámili, že ich život bude šťastlivo pokračovať, a to v trojici. „Naše prvé a posledné Vianoce vo dvojici. Milujem ťa, mamina,“ napísal na sociálnej sieti Rytmus. „Myslím, že dnes je ten správny čas na to, aby som sa s vami podelila o jeden z najkrajších darov, aké človek môže dostať. Tieto Vianoce trávime s Paťkom dvaja, ale už tie nasledujúce nás bude o jedného viac,“ uviedla aj Jasmina.

„Tešíme sa z tohto daru, sme vďační za všetku radosť, ktorú nám dáva, aj keď je ešte len v brušku. Chceli sme sa s vami o tento zázrak podeliť,“ doplnila budúca mamička, ktorá svoje dieťatko roztomilo nazvala fazuľkou. V gynekologickom slovníku ide o embryo v ôsmom týždni gravidity, ktorá váži menej ako jeden gram a meria okolo 1,6 centimetra.

Brunetka zverejnila i zábery, na ktorom Patrik drží v rukách detské topánočky či nežne hladí jej bruško. O pár hodín nato sa kráska s balkánsko-maďarskými koreňmi rozhodla znovu prehovoriť. Už nedávno totiž médiami prehrmela správa, že je v druhom stave a tento chýr vtedy dvojicu rozzúril. Dokonca padlo slovo žaloba!

„Každé jedno uverejnenie môjho tehotenstva bola čistá špekulácia, pretože v tom čase som ani ja sama nevedela, že som tehotná, ani som za sebou nemala žiadne takéto vyšetrenia, na základe ktorých by mohli dedukovať,“ vysvetlila v utorok svojim priaznivcom Alagič. „Ako každá zodpovedná a poverčivá žena to hneď nedala na bubon a počkala, kým jej to okolnosti umožnia,“ tvrdí náš zdroj.

„Idete na to šalamúnsky, ale áno, moja žena a Jasmina majú rovnaký termín. Jasmina nevedela, že je tehotná, keď to predtým písali," uviedol boxer a Rytmusov tréner Tomi Kid Kovács.

Svadba do roka a do dňa?

Hrdličky strávili Vianoce v ich hniezdočku lásky pri Bratislave. Párik tam mohol spriadať veľké plány. „Svadbu chceme budúci rok, dovtedy máme ešte dosť času premýšľať, ako bude presne vyzerať, ale som si istá, že spojenie kultúr tam bude,“ prezradila nadchádzajúca pani Vrbovská, ktorá včera na otázky Nového Času nereagovala. Rovnaký postoj zaujala aj Rytmusova ex Dara Rolins.

Tá správu roka odignorovala, hoci ešte donedávna komentovala dianie okolo Patrika. Jedinou speváčkinou stopou vo virtuálnom svete bola jej fotka s dcérou Laurou v posteli a reči o dotykoch a objatiach. Neskôr pridala záber s očami prekrútenými nahor, vyplazeným jazykom a čudným odkazom. „A nech sú veselé v prvom rade,“ svietilo pri fotke.

Od tajností k bábätku

Marec 2018

Rytmus a Dara Rolins oznámili oficiálne rozchod.

Máj 2018

Nový Čas priniesol usvedčujúce fotky Rytmusa a Alagič, ako randia v Maďarsku.

Máj 2018

Zaľúbenci až potom priznali svoj vzťah.

August 2018

Muzikant kúpil nové hniezdočko lásky pri Bratislave.

September 2018

Hrdličky hovoria otvorene o plánoch, kde patrí aj svadba.

November 2018

Rytmus požiadal Jasminu o ruku v jej rodnej Bosne a Hercegovine.

December 2018

Zaľúbenci na Štedrý deň oznámili, že čakajú dieťatko.