Sklenaříkovej otec Miroslav: Kašle na vnučky?!

Krv nie je voda! Modelke Adriane Sklenaříkovej (47) sa pred štyrmi mesiacmi narodila vytúžená dcérka Nina. Blondínkina sestra a úspešná právnička Natália (41) sa len pár týždňov predtým takisto stala hrdou mamou.

A zatiaľ čo prominentné dievčatká robia radosť celej rodine, zdá sa, že nie všetci sú na ich prítomnosť zvedaví. Veľký otáznik totiž svieti pri mene ich starého otca Miroslava Sklenaříka (70)! Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sklenaříková v lete porodila svojmu marockému manželovi Aramovi Ohanianovi dcéru Ninu.

V máji sa pritom stala tetou rozkošnej Stelly, ktorú priviedla na svet jej mladšia sestra Natália. Ani to však zrejme nie je dôvod, aby sa o vnučky zaujímal ich starý otec Miroslav. Ten podľa našich informácií nevycestoval do Paríža, ba ani do Monaka, aby ich vzal do náručia a potešil sa z nich.

„Nestará sa, ako sa majú jeho dcéry, prečo by sa mal o vnúčatá. Povedal by som priamo, že ich vôbec nevidel,“ tvrdí náš zdroj z okolia Sklenaříka. „Nebudem sa k týmto veciam vôbec vyjadrovať. Načo mi voláte?“ reagoval otec Adriany a Natálie. Modelkina mama Zlatica je pritom v zahraničí, kde žijú obe jej dcéry, varená-pečená. „Som v Paríži, od Adriany som išla k Natálii,“ povedala pani Sklenaříková, ktorú sme pred niekoľkými týždňami zastihli v meste pod Eiffelovou vežou.

Vracia úder?

Vzťah Adriany s otcom nebol nikdy ideálny. Detstvo podľa vlastných slov pretrpela. „Moja mama mi dala veľa lásky, ale otec bol na mňa veľmi prísny. Hovorieval mi, že ho otravujem, často ma kritizoval, všetko som podľa neho robila zle,“ šokovala v minulosti sexica v rozhovore pre francúzske médiá. Samotný Sklenařík kritiku svetoznámej dcéry zakaždým odmietol.

Pravda však je, že jeho spomienky na vrúcne objatia s blondínkou už zrejme poriadne vybledli. „Nie, nestretli sme sa. Ani neviem, že tu bola,“ odpovedal Novému Času v marci Sklenařík na otázku, či vedel, že Adriana strávila tajne niekoľko dní na rodnej hrude. Možno aj preto sa za vnúčatami skrátka nehrnie.