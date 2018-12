Legendárny LeBron James má smelé plány: Uvidíme ho so synom v jednom tíme?

Americký basketbalový superman LeBron James túži nielen po ďalšom titule kráľa NBA, ale aj o tom, že si raz zahrá v tíme so svojím synom.

Štrnásťročný "Bronny" je najstaršie z troch detí čoskoro 34-ročného rodáka z Akronu v štáte Ohio, ktorý má v zbierke tri tituly šampióna NBA. LeBron junior má podľa zámorských zdrojov predpoklady kráčať v šľapajach slávneho otca, dvojnásobného olympijského víťaza štvornásobného držiteľa ocenenia MVP v NBA.

"Bolo by to fenomenálne. Nechcem ho dostať pod tlak, ale myslím si, že ak bude naďalej napredovať, má veľkú šancu zahrať si so mnou," uviedol LeBron James senior v rozhovore pre ESPN. Aktuálne je James junior hráčom tímu North Coast Blue Chips v Amateur Athletic Union (AAU).

LeBron James má kontrakt s Los Angeles Lakers do roku 2022. Ak si chce zahrať so synom, bude ho musieť aspoň ešte raz predĺžiť.