Slovenskí mladíci začínajú šampionát proti USA: Cieľom je postup do štvrťfinále

Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú v noci na štvrtok 27. decembra svoju púť na v poradí 43. juniorskom svetovom šampionáte (26. decembra 2018 - 6. januára 2019) v kanadských mestách Vancouver a Victoria.

Hneď na úvod ich čaká súper z rangu najťažších, vlaňajší držiteľ bronzových medailí USA. V B-skupine sa ďalej stretnú so Švédskom, ktoré pred rokom podľahlo vo finále Kanade, s Fínskom a s Kazachstanom. Tréner Ernest Bokroš by chcel so svojimi zverencami postúpiť do štvrťfinále z lepšieho miesta akým je štvrté, ale to bude veľmi náročná úloha.

Prvú fázu záverečnej prípravy na MS absolvovali mladí slovenskí hokejisti v Piešťanoch. Pred odletom do zámoria realizačný tím vyradil z nominácie brankára Juraja Ovečku, obrancu Juraja Štefanku a útočníkov Matúša Havrilu, Jakuba Kövera, Jakuba Urbáneka a Filipa Čenku. V dejisku šampionátu sa k tímu pripojilo osem zámorských legionárov. Po prípravných zápasoch s Českom (1:2 sn) a Kanadou (1:6), uzavrel tréner Bokroš konečnú 24-člennú nomináciu. Nezmestili sa do nej obrancovia Dávid Boldižár a Enrik Švec a útočníci Maxim Čajkovič a Oliver Okuliar.

Najmä vyradenie talentovaného Čajkoviča vyvolalo búrku nevôle u fanúšikov. "Maxim Čajkovič má stále len 17 rokov. Boli sme zvedaví, ako sa vyrovná s úrovňou kategórie do dvadsať rokov. Myslíme si, že chlapec má svoju budúcnosť smerom k ďalším dvom majstrovstvám sveta. Rovnako ako Okuliar, ktorý je o rok starší, a takisto má veľmi dobrú šancu na ďalších majstrovstvách sveta. To však nebolo rozhodujúce pri našom verdikte,“ vysvetlil tréner Bokroš. Do kádra sa tak dostalo šesť legionárov zo zámoria a sedem z Európy, zvyšných hráčov dodali slovenské tímy.

Podľa pravidiel svetového šampionátu však zúčastnené tímy môžu zapísať na súpisku maximálne troch brankárov a dvadsiatich korčuliarov. "Do majstrovstiev vstúpime so siedmimi obrancami a dvanástimi útočníkmi. Necháme si jedno miesto voľné, tak aby sme v prípade zranenia či inej zdravotnej indispozície mali k dispozícii jedného obrancu a jedného útočníka na dopísanie do súpisky," dodal 59-ročný kouč pre portál hockeyslovakia.sk.

Cieľom Slovákov je opäť vyhnúť sa záchranárskym prácam a postúpiť medzi osem najlepších tímov zo skupín. "Vždy chceme postúpiť do štvrťfinále a tam dostaneme súpera do kríža. My máme vždy jeden problém a aj tento rok, keď si to spočítam. Máme Ameriku, Švédov, Fínov a Kazachstan. Pokiaľ postúpime cez toho jedného ľahšieho súpera, ideme zo 4. miesta a budeme hrať proti Kanade. To musíme povedať je veľmi ťažké. V prípade, že by sa nám podarilo zdolať Fínov, či Švédov, nechcem hovoriť o Amerike, lebo to by bol malý zázrak, tak tam je vždy väčšia šanca. Rusi, Švajčiari, Česi, to sú súperi, ktorí sú hrateľnejší," povedal Bokroš.

Silu mužstva vnímajú samotní hráči pozitívne, pred začiatkom šampionátu si veria. "Tento rok máme veľmi dobrý tím. Máme silu v obrane aj v útoku a sme dobrá partia. To sme potvrdili už na MS osemnásťročných a chceme to potvrdiť aj teraz. Náš cieľ je postúpiť do štvrťfinále, ale zároveň zdolať aspoň jedného favorita v skupine," uviedol pre TASR útočník Miloš Fafrák.

Hokejisti SR sa predstavia v základnej B-skupine a šampionát začnú zápasom proti rovesníkom z USA v noci na štvrtok o 0.30 h SEČ. O deň neskôr si zmerajú sily v rovnakom čase so Švédmi, po dni pauzy ich preveria Fíni a v nedeľu 30. decembra nastúpia proti nováčikovi elitnej kategórie Kazachstanu.

Všetky štyri súboje Slovákov v B-skupine bude hostiť hala Save-On-Foods Memorial Center vo Victorii s kapacitou 7 400 miest. Súboje A-skupiny sa odohrajú v Rogers Arene vo Vancouveri pre 18.910 divákov, ktorá je domovom klubu NHL Vancouver Canucks a kde sa odohrajú zápasy o medaily. Vyraďovacia časť turnaja sa začne 2. januára a vyvrcholí súbojom o zlato v nedeľu 6. januára 2019. MS odštartujú 26. decembra zápasom Česko - Švajčiarsko o 22.00 h SEČ.

Zloženie skupín MS hráčov do 20 rokov:

A-skupina: Rusko, Kanada, ČR, Švajčiarsko, Dánsko

B-skupina: USA, SLOVENSKO, Švédsko, Fínsko, Kazachstan



Program SR v B-skupine:

27. decembra 00.30 SEČ USA - SLOVENSKO (Save-On-Foods Memorial Centre)

28. decembra 00.30 SEČ SLOVENSKO - Švédsko (Save-On-Foods Memorial Centre)

30. decembra 00.30 SEČ SLOVENSKO - Fínsko (Save-On-Foods Memorial Centre)

31. decembra 04.30 SEČ Kazachstan - SLOVENSKO (Save-On-Foods Memorial Centre)