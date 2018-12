Turci varovali Francúzov pred ochranov Kurdov v Sýrii: Nikomu tým nepomôžete

Turecko v utorok varovalo francúzsku vládu pred ochraňovaním kurdských milícií v Sýrii, ktoré majú podporu USA.

Ankara ďalej vyhlásila, že Turecko má dostatočnú vojenskú silu na to, aby po odchode amerických vojakov dokázalo poraziť džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS). Rozhodnutie Washingtonu stiahnuť všetkých 2000 členov svojich pozemných síl zo Sýrie ohromilo väčšinu spojencov vrátane Francúzska, avšak stretlo sa so súhlasom Turecka, pripomína tlačová agentúra AFP. Ankara tvrdí, že jej sily podporujúce sýrskych opozičných bojovníkov budú mať teraz voľnejšiu ruku na útoky proti kurdským militantom z Ľudových obranných jednotiek (YPG), ktoré majú podporu Spojených štátov.

"Ak bude Francúzsko naďalej podporovať tieto milície, neprinesie to osoh nikomu," vyhlásil turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Cavusoglu, ktorého citoval denník Hürriyet. Turecko vníma YPG ako sesterskú "teroristickú" organizáciu zákonom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá od roku 1984 vedie povstanie na tureckom území. Za teroristickú skupinu považujú túto stranu aj USA a EÚ.

Americký prezident Donald Trump nariadil minulý týždeň stiahnutie pozemných síl, ktoré v Sýrii poskytovali výcvik milíciám YPG v rámci Sýrskych demokratických síl - vojenskej aliancie pod kurdským velením bojujúcej proti IS. Cavusoglu ďalej uviedol, že Ankara "má potenciál neutralizovať IS vlastnými silami", hoci prevláda znepokojenie, že odchod amerických vojakov bude mať na boj proti džihádistom negatívny vplyv. Americká prítomnosť v Sýrii podľa niektorých analytikov tiež zabraňovala nárastu vplyvu Iránu a Ruska.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že delegácia z Ankary pocestuje v najbližších dňoch do Moskvy, kde bude rokovať o odchode amerických vojakov. Erdogan očakáva, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a bude s ním hovoriť o predmetnej záležitosti medzi štyrmi očami.