Vodiči, na cestách opatrne: Silný vietor Vám môže priviať poriadne problémy

Na slovenských cestách by mali byť vodiči opatrní aj v najbližších dňoch. Výstraha pred poľadovicou platí naďalej pre takmer celé Slovensko, s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Meteorológovia v nadchádzajúcich dňoch zároveň varujú aj pred silnejším vetrom na horách. Výstraha prvého stupňa je predbežne vydaná pre oblasti Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja. "Na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 70 - 85 km/h," uvádza SHMÚ na svojej webovej stránke. Rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Výstraha pred vetrom platí predbežne od stredy (26.12.) od 6.00 h. do štvrtka (27.12.) do 12.00 h. V súčasnosti by mali byť podľa Slovenskej správy ciest (SSC) zjazdné všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, cesty I. až III. triedy a tiež horské priechody. "Na cestách v obvode Lipany sa vo vyšších polohách v dôsledku vetra vytvárajú snehové jazyky," upozorňuje SSC na svojej webovej stránke zjazdnost.sk.