Matej Tóth opísal Vianoce: Krásne a úprimné slová o svojej rodine!

Slovenský atletický reprezentant Matej Tóth si vianočné sviatky užíva plnými dúškami so svojimi najbližšími. Úradujúci olympijský šampión v chôdzi na 50 km z brazílskeho Ria de Janeiro si vychutnáva každý okamih s rodinou.

"Vianoce boli krásne, užili sme si ich s deťmi tradične v kruhu najbližších. Šli sme úplne rovnako ako väčšina slovenských rodín s komplet vianočným menu," prezradil 35-ročný rodák z Nitry, ktorý je členom VŠC Dukla Banská Bystrica a pod Urpínom je s rodinou doma.

"Ja, manželka a deti sme rozbaľovali darčeky, videli sme veľkú emóciu a radosť v očiach detí, čo je pre nás rodičov asi najkrajší darček. Rovnako ako každý rok, ani tentoraz Vianoce nesklamali a ja som si ich veľmi užil," pokračoval najlepší slovenský športovec za rok 2016.

Na chodeckej päťdesiatke majster sveta z Pekingu 2015 a dvojnásobný vicemajster Európy (2014 a 2018) si v porovnaní s minulosťou záverečné dni roka užíva úplne rozdielne. "Kým sme nemali deti, tak Vianoce boli o tom, kto nám spraví radosť. Teraz sa Vianoce robia pre naše deti a my sme v úlohe tých, ktorí robia radosť. Mne to oveľa viac svedčí, keď my môžeme obdarovať a tešiť sa z toho, ako sme niekomu pomohli alebo niekomu privodili radosť," poznamenal Matej Tóth.

Aktívni športovci sa ani počas Vianoc nevyhnú tomu, že časť dňa musia obetovať tréningu. Iné to nie je ani v prípade elitného chodca. "Sviatky sú pre mňa ako športovca oddychové. Keď som s rodinkou, tak to je pre mňa najväčší relax. Tréning aj v sviatočnom období musí byť, ale ide skôr o udržiavanie sa, nič náročné. Hodinku bezo mňa nejako vydržia a potom som už celý ich a môžem si to naplno vychutnať ako úplne normálny otec rodiny, ktorý pomôže manželke, zabaví deti a narýchlo prinesie všetky darčeky pod stromček," dodal.