Falošný farár sobášil či spovedal: Takmer dve desaťročia lží ukončila žaloba

Katolícka cirkev v Španielsku vylúčila zo svojich radov muža, ktorý sa viac než 18 rokov vydával za falošného kňaza.

Miguel Angel Ibarra sobášil i krstil najskôr v Kolumbii a potom na juhu Španielska, a to napriek tomu, že nebol vysvätený za kňaza. Cirkev uviedla, že sobáše, ktoré viedol, zostanú v platnosti, nie však sväté prijímania či spovede, ktoré si vypočul. Na to, že je podvodník, sa podľa stanice BBC prišlo po tom, ako naňho v Kolumbii podali žalobu. Bližšie neuvedený žalobca tvrdí, že Ibarra si svoje dokumenty sfalšoval. Po "dôkladnom vyšetrovaní" sa zistilo, že nebol nikdy vysvätený za kňaza a teraz dostal príkaz vrátiť sa do Kolumbie, uviedli cirkevní predstavitelia v Španielsku.

Ibarra sa do Španielska presťahoval vlani v októbri a usadil sa v andalúzskom meste Medina-Sidonia, kde žije viac než 11.000 obyvateľov. "Takéto udalosti môžu zatieniť prácu farníkov a vysvätených kňazov, ktorí slúžia cirkvi príkladným spôsobom každý deň," uviedla vo vyhlásení miestna diecéza. Nejde o prvý prípad, keď niekoho odhalili, že sa neprávom vydáva za katolíckeho kňaza. V roku 2008 sa zistilo, že muž, ktorý nebol vysväteným kňazom, prijímal spovede veriacich v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Mával oblečené kňazské rúcho, ale odhalili ho po tom, ako talianske úrady preverili jeho doklady.