Fanúšik vianočnej klasiky si všimol veci, ktoré vás zarazia: Po tomto už pre vás Sám doma nebude taký ako predtým

Anonymný užívateľ na Twitteri, ktorého ľudia poznajú len pod prezývkou "The Secret Barrister", upozornil na niekoľko udalostí, vďaka ktorým by postavy vo filme Sám doma stratený v New Yorku skončili na pár rokov za mrežami.

Nikto z nás si nevie Vianoce bez tejto klasiky predstaviť, avšak určite ste sa nikdy nezamýšľali nad tým, že film je plný trestných priestupkov. Užívateľ sociálnej siete sa rozhodol rozobrať každý jeden z týchto zločinov a napísal k nim aj to, koľko by si zaň v reálnom živote páchatelia odpykali.

Prvý zločin spáchal malý Kevin pri pozorovaní svojho strýka Franka v sprche. Ako uvádza "The Secret Barrister", pozorovanie iných pri intímnych činnostiach sa nazýva voyeurizmus a za skutok hrozí až dvojročné väzenie.

Kevinovi rodičia by si tiež poriadne zavarili. To, že ho zabudli vziať so sebou do lietadla a nechali ho napospas osudu, sa považuje za zanedbanie starostlivosti. Za tento čin by im hrozilo až 10 rokov za mrežami. "Len" 6 mesiacov by si musel odpykať predajca pyrotechniky, ktorý mladistvému Kevinovi predal niekoľko ohňostrojov.

Postavy, bez ktorých by film nemal zmysel, teda nešikovní Mokrí banditi Harry a Marv, by za útek z väzenia dostali doživotie. Okrem toho spáchali v priebehu snímky niekoľko ďalších trestných činov ako sexuálny útok, podvod, krádež či vlámanie.

Kevinov otec sa zasa stal obeťou podvodu s kreditnými kartami, keď si Kevin počas pobytu v parádnom hoteli doprial luxus za takmer tisíc eur. Všetko si totiž zaplatil z otcovej kreditky, na ktorú nemal právo. Kevin by si tiež zavaril za pokus o ublíženie na zdraví. Za tento čin by mu hrozili 4 roky. Napriek týmto poukázaniam si fanúšikovia obľúbený film zastávajú a tvrdia, že je to majstrovské dielo. "Som traumatizovaný týmto zistením," cituje ironické slová jedného z fanúšikov portál The Sun.