Pápež udelil požehnanie Urbi et orbi: Vyzval na ukončenie konfliktov vo svete

Pápež František vyzval v utorok vo svojom tradičnom vianočnom posolstve na mier v oblastiach konfliktov, ako sú Sýria a Jemen, ktorých obyvateľov sužujú vážne humanitárne krízy.

Vyzdvihol tiež význam spolužitia ľudí z rôznych národov, kultúr a náboženstiev. "Naša rozdielnosť nám neškodí... neznamená nebezpečenstvo, je skôr bohatstvom," uviedol pápež v príhovore z balkóna vatikánskej Baziliky sv. Petra, po ktorom udelil apoštolské požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu). "Aké je univerzálne posolstvo Vianoc? Je ním to, že Boh je dobrým otcom a my všetci sme bratia a sestry," povedal tisícom veriacich na Námestí sv. Petra. "Táto pravda je základom kresťanského obrazu ľudstva. Z tohto dôvodu je moje želanie šťastných Vianoc želaním bratstva," citovala ho agentúra DPA.

František pri príležitosti Prvého sviatku vianočného apeloval na mier a zmierenie medzi Izraelom a Palestínčanmi, vyjadril nádej na politické riešenie vojny v Sýrii a prímerie v Jemene. Spomenul tiež konflikty v Afrike, na Kórejskom polostrove, na Ukrajine, vo Venezuele a v Nikarague. Pápež uviedol, že myslí aj na prenasledované kresťanské menšiny i ľudí, ktorí sú obeťami "ideologickej, kultúrnej a ekonomickej formy kolonizácie" alebo ktorí nemajú dostatok jedla a prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu.