Tomu sa povie smola: Pre technickú chybu sa nestal boháčom napriek výhre v lotérii

Švajčiar Andreas Bürkle bol v predvianočnej lotérii vyžrebovaný ako výherca milióna frankov (884 016,97€), o výhru ale prišiel kvôli technickým problémom

Spoločnosť Swisslos, ktorá lotériu organizuje, sa ospravedlnila a uviedla, že nového výhercv vyžrebuje po sviatkoch. Výherca je žrebovaný z bubna, v ktorom je desať mien, ktoré vzišli z predchádzajúceho užšieho výberu. Podmienkou zaradenia do užšieho výberu je to, že ľudia musia byť dostupní na telefóne. To sa ale teraz v dvoch prípadoch nestalo, usporiadatelia preto zaradili dvoch náhradníkov a potom ešte jedného, ​​na zozname však figurovalo len deväť mien a Bürkle na ňom chýbal.

Po vylosovaní sa moderátori Bürklimu nedovolal, podľa médií ale nebolo jasné, či réžia telefón vôbec vytočila, keď na zozname nebol. Spoločnosť Swisslos k chaotickému vývoju dodala, že pre technické ťažkosti sa muselo hlasovať ručne a že do bubna sa nedopatrením dostalo 11 mien. A Bürkle bol práve tým jedenástym. Podľa Swisslos prijal Bürkle zvrat športovo.