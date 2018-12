Reprezentanti do 20 rokov prežili Vianoce v Kanade: Čo si našli na štedrovečernom stole?

Výprava slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov absolvovala v dejisku MS slávnostnú štedrovečernú večeru, na ktorej nechýbali ani tradičné slovenské špeciality.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V kanadskej Victorii si hráči a realizačný tím od ôsmej hodiny večer miestneho času dopriali tradičné slovenské špeciality.

Na stole nechýbala kapustnica, ryba, zemiakový šalát, oblátky, cesnak, či med. "Každý rok sa snažíme pripraviť pre chlapcov Štedrý deň najlepšie ako vieme a hlavne im pripomenúť sviatky a domov aj v takejto diaľke," povedal pre portál hockeyslovakia.sk manažér tímu Roman Ulehla a dodal: "Snažili sme sa čo najbližšie priblížiť tradičnej slovenskej štedrovečernej večeri."

Najmä príprava kapustnice prechádza každý rok kurióznymi príhodami. "Každý rok je to nesmierne zaujímavé. Spravidla nám však pomáhajú naši krajania žijúci v dejisku turnaja. V Calgary pred pár rokmi varil Filipínec, pri ktorom bol vtedajší asistent trénera Anton Bartánus. Tento rok sme mali aj slovenského kuchára, ktorého síce nepustili v hoteli do kuchyne, no poskytol kuchárom recept a pomáhal im pri príprave," dodal Ulehla.

Trojica hráčov Martin Fehérváry, Miloš Roman a Adam Ružička strávili Štedrý deň mimo domova už po tretý raz za sebou. "Tým, že sú to už tretie Vianoce po sebe, tak sa dá povedať, že som už nastavený na takýto režim," uviedol Miloš Roman, ktorého doplnil kapitán Martin Fehérváry: "Je to niečo iné. Hoci dá sa povedať, že tím je akousi druhou rodinou, máme medzi sebou blízke vzťahy, ale predsa len tá skutočná rodina je len jedna."

Hráčom padla slávnostná udalosť vhod vzhľadom na náročný program, ktorý majú v zámorí. "V Kanade sme už od 15. decembra, takže už desať dní. Žiaľ, najkrajšie sviatky v roku – Vianoce – strávime odlúčení od svojich rodín. Aspoň takto sme preto chceli chlapcom trochu pripomenúť domov. Vzhľadom na časový posun sme večeru mali až po tom, čo ju mali ľudia na Slovensku. Chlapci tak už mali za sebou aj telefonáty so svojimi rodinami," uzavrel Ulehla.