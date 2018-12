Rockeri ukázali veľké srdce: Legendárna kapela U2 hrala na ulici pre bezdomovcov

Dvaja členovia írskej rockovej skupiny U2, spevák Bono a gitarista The Edge, sa v pondelok na Štedrý deň predstavili v úlohe pouličných hudobníkov - buskerov.

Pred divadlom Gaiety Theatre v centre írskeho hlavného mesta Dublin saFrontman U2 sa na tomto podujatí zúčastnil už, informuje denník The Guardian. Dvojica pre prihliadajúcich zahrala skladbu Love Is Bigger Than Anything in Its Way z ich vlaňajšieho albumu Songs of Experience, ako aj

Poslednú skladbu, Christmas (Baby Please Come Home), ktorú v roku 1963 pôvodne naspievala Darlene Loveová, predviedli Bono a The Edge spoločne s ďalšími zúčastnenými hudobníkmi. Organizátorom podujatia bol Glen Hansard, zakladateľ dublinskej rockovej formácie The Frames. Predstavil sa s piesňou, ktorá kritizuje írsku vládu za jej zlé riešenie bezdomovectva v krajine. Ďalšími účinkujúcimi boli Imelda Mayová, Damien Rice, Danny O'Reilly, Luke Clerkin, Mundy a Róisín O. V Írsku žije momentálne takmer 10.000 ľudí bez domova vrátane 4000 detí. Podľa aktivistov sa napriek silnej ekonomike krajiny nestavajú dostupné nové domy dostatočne rýchlo, pričom nájomné sa podstatne zvýšilo.