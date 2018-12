Šok v rodine Anastasie Kuzminovej: Nečakaný koniec kariéry!

Ruský biatlonista Anton Šipulin končí profesionálnu kariéru.

Tridsaťjedenročný športovec, známy aj ako mladší brat trojnásobnej olympijskej šampiónky Anastasie Kuzminovej, sa ešte zúčastní na exhibičných pretekoch miešaných dvojíc 29. decembra v nemeckom Gelsenkirchene a potom definitívne zavesí flintu a bežky na klinec. Šipulin o tom informoval na tlačovej konferencii v Moskve. Správu priniesli viaceré ruské internetové zdroje.

Olympijský víťaz z pretekov štafiet zo ZOH 2014 patril niekoľko rokov do absolútnej svetovej špičky. V konečnom poradí Svetového pohára 2017/2018 mu patrilo tretie miesto a po piaty raz v neprerušenej sérii sa stal aj najlepším biatlonistom v Rusku. Chýbal však na vrchole sezóny - ZOH v Pjongčangu, keďže predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) ho tam nepustili vzhľadom na neobjasnené dopingové pozadie účasti ruských športovcov na predchádzajúcich ZOH v Soči. Oficiálne nedokázal preukázať svoju bezúhonnosť, hoci mu osobná dopingová minulosť nebola zistená.

"Budem ešte súťažiť v Gelsenkirchene spoločne s Jekaterinou Jurlovovou a potom skončím. Tieto preteky budú posledné v mojej profikariére," cituje Antona Šipulina webová stránka agentúry TASS. Jeho rozhodnutie prišlo iba dva dni po víťazstve jeho staršej sestry v pretekoch s hromadným štartom na záver 3. kola SP 2018/2019 v českom Novom Meste na Morave.

Šipulin sa nezmestil do nominácie ruskej reprezentácie na úvodné tri kolá Svetového pohára 2018/2019 v Pokljuke, Hochfilzene a Novom Meste na Morave. Jeho pripravenosť podľa ruských zdrojov nebola na zodpovedajúcej úrovni. Očakávalo sa však, že do súťažného kolotoča naskočí v januári. To sa však už nestane. V uplynulej sezóne mal aj zdravotné problémy, viackrát prekonal mononukleózu a lekári mu odporučili prestávku od súťažného biatlonu.

Okrem zlatej medaily na ZOH 2014 Šipulin vybojoval aj štafetový bronz na ZOH 2010 vo Vancouveri. V jagavej zbierke má aj 7 medailí z majstrovstiev sveta (1-3-3), ale individuálne zlato mu chýba. Z pohľadu individuálnych pretekov boli jeho vrcholom strieborné medaily z MS 2013 v Novom Meste na Morave v pretekoch na 15 km s hromadným štartom, resp. MS 2015 v Kontiolahti v stíhacích pretekoch na 12,5 km. Šipulin je aj štvornásobný juniorský majster sveta z rokov 2006 a 2008.