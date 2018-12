Bývalý technický riaditeľ AS Monaco: Tento hráč bude lepší ako Ronaldo, musí ísť do Realu!

Po odchode Cristiana Ronalda z Realu Madrid sa samozrejme otvorili špekulácie o tom, kto takúto hviezdu môže v budnúcnosti nahradiť. Najnovšie názory sú prinajmenšom zaujímavé.

Bývalý technický riaditeľ AS Monaco, Luis Campos, hovorí, že Francúz Kylian Mbappé (20) by mohol byť tým pravým futbalistom pre Real. Mbappé momentálne hrá za Paríž Saint Germain, kde dopĺňa hviezdnu zostavu spoločne s Neymarom.

„Kylian symbolizuje najlepšie šampanské futbalu, takže jeho budúcnosť vidíme v Reale Madrid, pretože to je klub, kde vždy nastupovali najlepší futbalisti na svete,“ povedal Campos, súčasný športový riaditeľ OSC Lille. Podľa neho by Mbappé mal jednoznačne prestúpiť do Španielska.

„Viem si predstaviť sám seba, ako v budúcnosti navštívim zápase Realu a budem sa pozerať na Mbappého šou. Momentálne je s ohľadom na svoj vek dôležitejší člen PSG ako Neymar," vyjadril odvážne tvrdenie Campos. Taktiež sa nevyhol porovnaniu s hviezdnym Cristianom. ,,Bude lepší ako Cristiano Ronaldo. Už teraz ho vidím so Zlatou loptou,“ dodal.