Dokonalé zaskočenie brankára: Španiel takto zábavne premenil penaltu

Španielsky futbalový útočník Aritz Aduriz v drese Atletica Bilbao sa postaral o úsmevný moment počas posledného ligového kola proti tímu z Valladolidu.

Na konci prvého polčasu sa dopustil hráč Valladolidu faulu v pokutovom území, po ktorom rozhodca nariadil penaltu. Tú si zobral na starosť práve Aduriz.

Kým všetci s napätím čakali, či sa mu podarí výhodu premeniť, on to vyriešil úplne jednoducho. Namiesto dlhého rozbehu a prípravy len kopol lotu priamo do dolného roku rovno po hvizde rozhodcu. To totálne zaskočilo brankára hostí, ktorý nemal na strelu nárok. Bilbao nakoniec remizovalo 1:1.